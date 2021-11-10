Ілон Маск установив рекорд, утративши $50 млрд за два дні

Падіння акцій Tesla на 16% призвело до найбільшої втрати активів в історії індексу мільярдерів Bloomberg. Незважаючи на це, бізнесмен залишається найбагатшою людиною у світі.

Засновник Tesla, американський бізнесмен Ілон Маск утратив 50 мільярдів доларів після того, як акції компанії впали на 16% за два дні. Про це в середу, 10 листопада, повідомляє Business Insider.

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За даними видання, статки Маска після завданих йому збитків склали 323 мільярди доларів. Утрата 50 мільярдів ознаменувала найбільше дводенне зниження активів в історії індексу мільярдерів Bloomberg. Схожий рекорд належить засновнику Amazon Джеффу Безосу, який лише за день, на тлі новин про розлучення з письменницею Маккензі Скотт, утратив 36 мільярдів доларів.

Вартість акцій Tesla різко перейшла до зниження після того, як Маск запитав своїх підписників у Twitter, чи варто йому продавати 10% акцій Tesla для сплати податків у США. Більшість користувачів мережі висловилися за, внаслідок чого ціни на акції впали на 7% у понеділок, 8 листопада.

Наступного дня вони впали ще на 12%, після того, як інвестор Майкл Беррі, який отримав популярність завдяки фільму про світову економічну кризу 2008 року "Гра на пониження", припустив у тепер уже видаленому твіті, що Маск може продати свої акції, щоб покрити особисті борги. Крім цього, їхня вартість знизилася після новин про те, що двоюрідний брат Ілона Маска, директор компанії EV Кімбал Маск, продав акції Tesla на суму понад 100 мільйонів доларів.

Незважаючи на рекордну втрату активів, Ілон Маск залишається найбагатшою людиною у світі, випереджаючи Безоса на 122 мільярди доларів, пише видання.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії рейтингу Forbes, його статки тоді наблизилися до позначки 300 мільярдів доларів.

Раніше Фокус писав про те, як бізнесмен виставив на продаж свій останній будинок.