Лорд Эдж из Тролльхейма: Илон Маск сменил свое имя в Twitter

Предприниматель не объяснил причину смены никнейма, но перед этим выложил опрос о продаже акций компании Tesla.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сменил имя и место жительства в соцсети Twitter — теперь он Lorde Edge из Trollheim. При этом его электронный адрес остался прежним.

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Никаких объяснений о причине смены имени аккаунта Маск не предоставил. Однако смена никнейма произошла после того, как Маск 6 ноября опубликовал пост в Twitter, в котором выложил опрос о продаже 10% акций компании Tesla, заверив при этом, что поступит так, как решат подписчики.

В результате голосования оказалось что за продажу акций проголосовало 57,9% подписчиков, против – 42,1 %. В общей сложности в опросе участвовали более 3,5 млн человек.

По словам бизнесмена, для него продажа акций Tesla является единственной возможностью заплатить налоги.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Илон Маск в своем микроблоге поделился впечатлениями о книге Эрнста Юнгера "В стальных грозах". По словам миллиардера, книга его впечатлила.

Также Маск в своем Twitter ответил директору Всемирной продовольственной программы ООН Дэвиду Бизли, который недавно попросил у Маска 6 млрд долларов на борьбу с голодом. Маск сказал, что если ему объяснят, как именно 6 млрд спасут мир от голода, он тут же продаст акции Tesla и выполнит просьбу.