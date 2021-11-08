Лорд Едж із Тролльхейма: Ілон Маск змінив своє ім'я у Twitter

Підприємець не пояснив причини зміни нікнейму, але перед цим виклав опитування про продаж акцій компанії Tesla.

Американський підприємець та мільярдер Ілон Маск змінив ім'я та місце проживання в соцмережі Twitter — тепер він Lorde Edge із Trollheim. При цьому його електронна адреса залишилася незмінною.

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Жодних пояснень про причину зміни імені акаунту Маск не надав. Однак зміна нікнейму відбулася після того, як Маск 6 листопада опублікував пост у Twitter, в якому виклав опитування про продаж 10% акцій компанії Tesla, запевнивши при цьому, що вчинить так, як вирішать підписники.

В результаті голосування виявилося, що за продаж акцій проголосувало 57,9% підписників, проти — 42,1%. Загалом в опитуванні брали участь понад 3,5 млн. осіб.

За словами бізнесмена, для нього продаж акцій Tesla є єдиною нагодою сплатити податки.

Раніше повідомлялося, що бізнесмен Ілон Маск у своєму мікроблозі поділився враженнями про книгу Ернста Юнгера "У сталевих грозах". За словами мільярдера, книга вразила його.

Також Маск у своєму Twitter відповів директору Всесвітньої продовольчої програми ООН Девіду Бізлі, який нещодавно попросив у Маска 6 млрд. доларів на боротьбу з голодом. Маск сказав, що якщо йому пояснять, як саме 6 млрд врятують світ від голоду, він відразу продасть акції Tesla і виконає прохання.