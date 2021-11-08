Лорд Едж із Тролльхейма: Ілон Маск змінив своє ім'я у Twitter
Підприємець не пояснив причини зміни нікнейму, але перед цим виклав опитування про продаж акцій компанії Tesla.
Американський підприємець та мільярдер Ілон Маск змінив ім'я та місце проживання в соцмережі Twitter — тепер він Lorde Edge із Trollheim. При цьому його електронна адреса залишилася незмінною.
Жодних пояснень про причину зміни імені акаунту Маск не надав. Однак зміна нікнейму відбулася після того, як Маск 6 листопада опублікував пост у Twitter, в якому виклав опитування про продаж 10% акцій компанії Tesla, запевнивши при цьому, що вчинить так, як вирішать підписники.
В результаті голосування виявилося, що за продаж акцій проголосувало 57,9% підписників, проти — 42,1%. Загалом в опитуванні брали участь понад 3,5 млн. осіб.
За словами бізнесмена, для нього продаж акцій Tesla є єдиною нагодою сплатити податки.
Раніше повідомлялося, що бізнесмен Ілон Маск у своєму мікроблозі поділився враженнями про книгу Ернста Юнгера "У сталевих грозах". За словами мільярдера, книга вразила його.
Також Маск у своєму Twitter відповів директору Всесвітньої продовольчої програми ООН Девіду Бізлі, який нещодавно попросив у Маска 6 млрд. доларів на боротьбу з голодом. Маск сказав, що якщо йому пояснять, як саме 6 млрд врятують світ від голоду, він відразу продасть акції Tesla і виконає прохання.