"Велика книга": Ілон Маск ділиться враженнями про книгу "У сталевих грозах" Юнгера

Засновник SpaceX заявив, що він уже майже дочитав книгу учасника обох світових воєн і залишився під враженням.

Бізнесмен Ілон Маск у своєму мікроблозі поділився враженнями про книгу Ернста Юнгера "У сталевих грозах".

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За словами мільярдера, книга вражає його.

"Майже дочитав "У сталевих грозах" Юнгера. Вражає. Велика книга", — написав Маск.

"У сталевих грозах" — це автобіографічний роман німецького письменника Ернста Юнгера, який описує службу в німецькій армії за часів Першої світової війни. Книга була опублікована в 1920 році за власний кошт Юнгера. Згодом робота стала бестселером. Роботу написано у форматі щоденника, в якій передавалися переживання автора на фронті.

Фото: Вiкiпедiя

Як пишуть у "Горькому", незабаром Ілон Маск "піде в ліс", тим самим переходячи до книги "Відхід у ліс".

Робота "Відхід у ліс" — це короткий довідник із того, як поводитися в новому світі людей. Книга була написана в 1951 році й описує антиподи осередку національної душі німців. Це похмурий ліс Данте, з якого необхідно знайти вихід, якщо, звичайно, ви не зайшли в хащі, щоб там назавжди і залишитися.

Сам Ернст Юнгер пройшов Першу та Другу світові війни, володар нагород Німецької імперії, Третього рейху та ФРН. Під час Другої світової війни служив у лавах вермахту на Східному фронті, воював у Парижі, де його готували до операції "Морський лев", але вона так і не відбулася.

Нагадаємо, після публікації директора Всесвітньої продовольчої програми ООН, який попросив $6 млрд на боротьбу з голодом, Ілон Маск відповів, що якщо ВПП зможе пояснити, як така сума врятує світ від голоду, то він одразу продасть акції Tesla на 6 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії, його статки досягли 271,3 млрд доларів.