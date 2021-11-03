"Великая книга": Илон Маск делится впечатлениями о книге "В стальных грозах" Юнгера

Основатель SpaceX заявил, что он уже почти дочитал книгу участника обеих Мировых войн и остался под впечатлением.

Бизнесмен Илон Маск в своем микроблоге поделился впечатлениями о книге Эрнста Юнгера "В стальных грозах".

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По словам миллиардера, книга впечатляет его.

"Почти дочитал "В стальных грозах" Юнгера. Впечатляет. Великая книга", — написал Маск.

"В стальных грозах" — это автобиографический роман немецкого писателя Эрнста Юнгера, который описывает службу в немецкой армии во времена Первой мировой войны. Книга была опубликована в 1920 году за личные деньги Юнгера. Со временем работа стала бестселлером. Работа написана в формате дневника, в которой передавались переживания автора на фронте.

Фото: Википедия

Как пишут в "Горьком", скоро Илон Маск "уйдет в лес", тем самым переходя к книге "Уход в лес".

Работа "Уход в лес" — это краткий справочник по тому, как себя вести в новом мире людей. Книга была написана в 1951 году и описывает антиподы средоточия национальной души немцев. Это дантовский сумрачный лес, из которого необходимо найти выход, если, конечно, вы не посещаете чащобу, чтобы там навечно и остаться.

Сам Эрнст Юнгер прошел Первую и Вторую мировые войны, обладатель наград Германской империи, Третьего рейха и ФРГ. В ходе Второй мировой войны служил в рядах вермахта на Восточном фронте, воевал в Париже, где его готовили к операции "Морской лев", но она так и не состоялась.

Напомним, после публикации директора Всемирной продовольственной программы ООН, который попросил $6 млрд на борьбу с голодом, Илон Маск ответил, что если ВПП сможет объяснить как такая сумма спасет мир от голода, то он тут же продаст акции Tesla на 6 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Илон Маск стал самым богатым человеком в истории, его состояние достигло 271,3 млрд долларов.