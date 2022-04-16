"Отруйна пігулка" для Маска: все, що відомо про спроби мільярдера купити Twitter

Найбагатша людина світу готова заплатити за компанію на $6 млрд більше, ніж вона коштує, але рада директорів Twitter вирішила дати Маску бій.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У четвер, 14 квітня, американський підприємець і мільярдер Ілон Маск оголосив, що хоче купити Twitter. Ця заява викликала справжній галас по всьому інтернету, пише The Verge.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Стратегія "отруйна пігулка"

Наступного дня після того, як Маск оголосив про свою пропозицію купити Twitter, рада директорів компанії відреагувала прийняттям "отруйної пігулки". Суть стратегії "отруйна пігулка" полягає в тому, що якщо Маск продовжить купувати акції, то вони зможуть випускати та продавати акції певним акціонерам.

Така реакція ради директорів говорить про те, що вони мають намір протистояти бажанню підприємця стати одноосібним власником компанії.

[ + – ] Ілон Маск на інтерв'ю із засновником TED Talk Крісом Андерсоном

З чого все почалося?

4 квітня 2022 року, Ілон Маск оголосив, що придбав 9,2% акцій Twitter. Новина про те, що найбагатша людина у світі (ненадовго) стала найбільшим акціонером своєї улюбленої соціальної медіа-платформи, призвела до різкого зростання цін на акції і змусила багатьох безперервно обговорювати цю новину.

Маск негайно почав запитувати пропозиції про те, як покращити соціальну мережу, провівши опитування в Twitter. У відповідь компанія запропонувала йому місце у раді директорів, що обмежило б його володіння лише 15% акцій компанії. Спочатку він погодився, але потім передумав.

Перший натяк на бажання чогось більшого

Після відмови від місця у раді директорів Twitter Маск оновив свою заявку до Комісії з цінних паперів і бірж США (КЦПБ), вказавши, що він не буде пасивним гравцем у справах компанії.

Також зникли формулювання про те, що він обмежить свої володіння лише 14% акцій компанії. Озираючись назад, можна сказати, що це був перший натяк на те, що він може зробити щось дієвіше, ніж просто купівля акцій як член ради директорів.

[ + – ] Після відмови від місця у раді директорів Twitter Маск оновив свою заявку до КЦПБ, вказавши, що він не буде пасивним гравцем у справах компанії

Мало хто повірив

Після того, як з'явилися новини про те, що Маск придбав 9,1% акцій компанії, багато людей припустили, що Маск може спробувати купити всю компанію цілком, але зрештою дійшли висновку, що він уже отримав від Twitter все, що хотів.

Однак, як з'ясувалося, стратегії "отруйної пігулки" виявилося недостатньо, щоб зупинити Маска.

Найкраща й остаточна пропозиція

Ілон Маск вирішив дотримуватися тактики "краща й остаточна пропозиція" — термін, який використовується для опису пропозиції, яка продовжується без можливості подальших переговорів. Після того, як пропозиція представлена, одержувач пропозиції має можливість прийняти або відхилити її, по суті закінчуючи переговори завершеною транзакцією чи відмовою від будь-яких подальших спроб ведення бізнесу.

Зміцнить вона його позицію або зажене в кут, поки говорити зарано. Проте американський мільярдер пропонує акціонерам Twitter досить чималу суму: 43 млрд доларів за компанію з ринковою ціною 37 млрд доларів.

Макс хоче зробити Twitter приватною компанією і запровадити необхідні зміни. До них належать функція редагування, алгоритм із відкритим вихідним кодом, менший ступінь модерації та вища планка для видалення образливих твітів.

[ + – ] Маск — дуже багата людина, тому для нього покупка Twitter із метою заробітку грошей не стоїть на першому місці

Не в грошах справа

Маск — дуже багата людина, тому для нього покупка Twitter із метою заробітку грошей не стоїть на першому місці. Для нього Twitter справжнісінький майданчик для різнобічного спілкування, тому він хоче, щоб соцмережа стала платформою для свободи слова.

Але навіть такому максималісту свободи слова, як Маск, необхідно переконати акціонерів у тому, що його пропозиція про викуп відповідає їхнім фінансовим інтересам.

Реакція працівників компанії

Перші збори співробітників Twitter після оприлюднення пропозиції Маска були дивними. Представники компанії заявили, що продовжать оцінювати пропозицію, що досить розчарувало співробітників Twitter відсутністю більш детальної відповіді. Вони стурбовані майбутнім платформи, а також можливістю звільнень.

Нагадаємо, що в лютому 2022 року Міністр цифрової трансформації України заявив, що Twitter заблокував можливість реєструвати акаунти в РФ.

Раніше, Фокус також писав про те, як Ілон Макс запропонував президентові РФ Володимиру Путіну бій і викликав його на поєдинок. Відповіді від Москви поки що не було.