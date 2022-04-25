Ілон Маск купує соціальну мережу Twitter за $44 мільярди

Глава компаній Tesla та SpaceX має намір перетворити соцмережу на платформу для всіх, хто цінує свободу слова.

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Рада директорів компанії Twitter погодилася продати соціальну мережу американському мільярдеру, голові компаній Tesla та SpaceX Ілону Маску за суму $44 млрд. Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву компанії.

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"Рада директорів Twitter провела вдумливий і всебічний процес оцінки пропозиції Ілона, приділяючи особливу увагу цінностям і фінансуванню", — заявив голова ради директорів Twitter Брет Тейлор, додавши, що таке рішення є "найкращим шляхом" для акціонерів компанії.

Ця угода, за даними журналістів, передбачає, що акціонери отримають $54,20 готівкою за кожну акцію Twitter і 38-відсоткову надбавку до тієї вартості акцій, яка була зафіксована станом на день, що передував заяві Маска про його частку в компанії. Очікується, що операцію буде закрито вже цього року.

Сьогодні Ілон Маск у своєму обліковому записі в соціальній мережі опублікував твіт такого змісту: "Я сподіваюся, що навіть найлютіші мої критики залишаться у Twitter, бо це і є свобода слова".

За даними видання, останніми днями Маск неодноразово зазначав, що його мета — підтримати свободу слова на платформі та працювати над "розкриттям" "надзвичайного потенціалу" соцмережі.

"Я інвестував у Twitter, тому що вірю в його потенціал стати платформою для свободи слова в усьому світі, і я вважаю, що свобода слова є громадським імперативом для демократії. Однак після того, як я інвестував свої кошти в цю компанію, я зрозумів, що вона не буде ні процвітати, ні служити цьому громадському імперативу в її нинішньому вигляді. Twitter необхідно перетворити на приватну компанію", — сказав Маск.

Через кілька днів після того, як Маск направив пропозицію про придбання платформи, рада директорів компанії ввела в дію процедуру, яка б ускладнила підприємцю придбання соцмережі без дозволу ради.

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