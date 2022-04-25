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Ілон Маск купує соціальну мережу Twitter за $44 мільярди

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Фото: Flickr | Ілон Маск купує Twitter

Глава компаній Tesla та SpaceX має намір перетворити соцмережу на платформу для всіх, хто цінує свободу слова.

Рада директорів компанії Twitter погодилася продати соціальну мережу американському мільярдеру, голові компаній Tesla та SpaceX Ілону Маску за суму $44 млрд. Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву компанії.

"Рада директорів Twitter провела вдумливий і всебічний процес оцінки пропозиції Ілона, приділяючи особливу увагу цінностям і фінансуванню", — заявив голова ради директорів Twitter Брет Тейлор, додавши, що таке рішення є "найкращим шляхом" для акціонерів компанії.

Ця угода, за даними журналістів, передбачає, що акціонери отримають $54,20 готівкою за кожну акцію Twitter і 38-відсоткову надбавку до тієї вартості акцій, яка була зафіксована станом на день, що передував заяві Маска про його частку в компанії. Очікується, що операцію буде закрито вже цього року.

Сьогодні Ілон Маск у своєму обліковому записі в соціальній мережі опублікував твіт такого змісту: "Я сподіваюся, що навіть найлютіші мої критики залишаться у Twitter, бо це і є свобода слова".

За даними видання, останніми днями Маск неодноразово зазначав, що його мета — підтримати свободу слова на платформі та працювати над "розкриттям" "надзвичайного потенціалу" соцмережі.

"Я інвестував у Twitter, тому що вірю в його потенціал стати платформою для свободи слова в усьому світі, і я вважаю, що свобода слова є громадським імперативом для демократії. Однак після того, як я інвестував свої кошти в цю компанію, я зрозумів, що вона не буде ні процвітати, ні служити цьому громадському імперативу в її нинішньому вигляді. Twitter необхідно перетворити на приватну компанію", — сказав Маск.

Через кілька днів після того, як Маск направив пропозицію про придбання платформи, рада директорів компанії ввела в дію процедуру, яка б ускладнила підприємцю придбання соцмережі без дозволу ради.

Раніше ми писали про те, які спроби бізнесмена передували укладенню угоди.