Автовиробники відмовляються від реклами у Twitter після покупки соцмережі Ілоном Маском

Відразу кілька автовиробників заявили про припинення своєї реклами у Twitter. Керівники компаній вирішили почекати і побачити, в якому напрямку розвиватиметься соцмережа.

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Придбання Twitter Ілоном Маском змусило автовиробників переглянути свої PR-стратегії. Низка автоконцернів різко знизили свою активність у соціальній мережі. Про це повідомляє агентство Reuters.

Першими виступили General Motors — американський автогігант заявив про зупинення своєї реклами у Twitter.

[ + – ] General Motors першими відмовилися від реклами у Twitter Фото: Reuters

"Ми взаємодіємо з Twitter, щоб зрозуміти, в якому напрямку розвиватиметься платформа під їх новим володінням. У зв'язку зі значними змінами в медіаплатформі, як це зазвичай буває, ми тимчасово призупинили нашу платну рекламу. Наше спілкування зі службою підтримки клієнтів у твіттері продовжиться", — заявив представник GM.

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Після General Motors аналогічне рішення прийняв американський виробник електромобілів Fisker. Тепер від реклами у Twitter відмовився і Volkswagen, хоча у його керівництва теплі дружні стосунки з Ілоном Маском.

"Ми уважно стежимо за ситуацією й ухвалимо рішення про подальші кроки залежно від її розвитку", — повідомили у Volkswagen.

Втім, деякі автовиробники відреагували на зміну власника Twitter спокійніше. Citroen, наприклад, видали жартівливий пост: "Привіт у соцмережі, якою володіє один із наших конкурентів".

Раніше Фокус повідомляв, що Ілон Маск анонсував створення спеціальної ради модерації контенту у Twitter.

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