Продолжатель легендарной линейки спорткаров Nissan Z-серии рассекречен до премьеры (фото, видео)

Официальный дебют Nissan 400Z состоится до конца 2021 года, на рынке спорткар появится в 2022 году.

В сеть попали шпионские фото и видео, на которых демонстрируется, предположительно, новое серийное купе Nissan спортивной Z-линейки. Прототип этого автомобиля в виде концепт-кара Z Proto компания Nissan показала в сентябре 2020 года. Новый спорткар получит название 400Z и придет на смену Nissan 370Z, вышедшему на рынок двенадцать лет назад.

Товарный 400Z сохранил ретро-дизайн шоу-кара. Дизайном передней оптики он напоминает самый первый спорткар Z-серии, дебютировавший в 1969 году 240Z (тогда еще под маркой Datsun), а задние фонари ему достались от 300ZX из 1990-х годов. От ранних Z-моделей новое купе унаследовало решетку радиатора, рельефный капот, спойлер и двойную спортивную выхлопную систему. От шоу-кара серийник отличается только несколько измененной формой дверных ручек и красными светоотражателями над задними колесами.

[ + – ] Шпионские фото Nissan 400Z

На фото салона видны трехспицевое рулевое колесо в кожаной оплетке, цифровая приборная панель, экран "мультимедийки", несколько аналоговых шкал на передней панели и на центральном тоннеле, а также переключатель автоматической коробки передач.

По предварительной информации, Nissan 400Z получит 3-литровый бензиновый Twin-Turbo V6, заимствованный у Infiniti Q60 Red Sport 400. В роскошном купе он развивает 406 л.с. и 474 Нм крутящего момента. Предположительно, в пару "турбошестерке" предусмотрят 7-ступенчатый "автомат" и 6-ступенчатую "механику" на выбор.

[ + – ] Шпионские фото Nissan 400Z

Более подробная информация о Nissan 400Z, включая цены, появится ближе к официальной премьере, которая ожидается в конце 2021 года.