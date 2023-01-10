Nissan готовит экстремальный внедорожник для самых суровых условий (фото)

Новый Nissan Patrol Warrior получит внедорожную резину и защиту днища, а его подвеску усилят. Внедорожник сохранит большой 5,6-литровый V8.

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Линейку Nissan Patrol 2023 пополнит новая версия Warrior. Внедорожник будет предназначен для серьезного бездорожья. Об этом сообщает австралийский сайт Which Car.

Новый Nissan Patrol Warrior анонсировали давно. Очевидно он станет своего рода "прощальной" версией для нынешнего поколения внедорожника, ведь модель выпускают с 2010 года и на конвейере она продержится еще недолго.

[ + – ] Клиренс внедорожника увеличен

В Nissan взялись улучшить и так отличную проходимость Patrol. На первых рендерах модели видно, что внедорожнику увеличили клиренс, добавили пластиковые расширители арок и защиту днища. Также автомобиль получит высокопрофильные внедорожные шины.

Nissan Patrol Warrior сохранит проверенный 5,6-литровый V8, однако его характеристики пока неизвестны. Напомним, двигатель развивает 405 л. с. в стандартной модели и 428 л. с. — в заряженной версии Nissan Patrol Nismo.

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Кроме того, для бездорожья будет усилена подвеска Nissan Patrol. Автомобиль сохранит полный привод с понижающей передачей и блокировки дифференциалов.

Ранее Фокус сообщал, что старый Nissan Patrol стал самым быстрым внедорожником в мире.