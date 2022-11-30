Гроза суперкаров: старый Nissan Patrol стал самым быстрым внедорожником в мире (фото)

Nissan Patrol превратили в сверхскоростной гоночный автомобиль. Внедорожник оснастили двигателем от Nissan GT-R с увеличенной до 2000 л. с. мощностью.

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На турнире по драгрейсингу в ОАЭ установлен новый рекорд скорости среди внедорожников. Старый Nissan Patrol предыдущего поколения смог разогнаться до 376,17 км/ч на дистанции в 800 м. Об этом сообщает сайт GT Spirit.

[ + – ] Nissan Patrol разогнали до 376,17 км/ч

Ранее этот же внедорожник Nissan Patrol стал героем известного шоу The Grand Tour. Там он смог обогнать сверхскоростной суперкар Porsche 918 Spyder.

Естественно, чтобы добиться таких достижений, внедорожник пришлось серьезно доработать. Его построили в ателье F Performance из Дубая и под капот установлен 3,8-литровый V6 твин-турбо от спортивного Nissan GT-R.

[ + – ] Двигатель позаимствовали у Nissan GT-R

Впрочем, стандартных 550 л. с. этого мотора оказалось недостаточно, поэтому его отправили в США и там специалисты компании T1 Race Development подняли его мощность до 2000 сил. В паре с двигателем работает 6-ступенчатая секвентальная КПП.

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Тюнинг Nissan Patrol также включает установку полноприводной трансмиссии ATTESA E-TS от GT-R. Спорткар Nissan стал донором тормозов, полуосей и заднего подрамника.

Ранее Фокус рассказывал про самый быстрый в мире кроссовер. Он разгоняется до 100 км/ч всего за 1,9 с.

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