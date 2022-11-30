Гроза суперкарів: старий Nissan Patrol став найшвидшим позашляховиком у світі (фото)

Nissan Patrol перетворили на надшвидкісний гоночний автомобіль. Позашляховик оснастили двигуном від Nissan GT-R із збільшеною до 2 000 к. с. потужністю.

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На турнірі з драгрейсингу в ОАЕ встановлено новий рекорд швидкості серед позашляховиків. Старий Nissan Patrol попереднього покоління зміг розігнатися до 376,17 км/год на дистанції 800 м. Про це повідомляє сайт GT Spirit.

[ + – ] Nissan Patrol розігнали до 376,17 км/год

Раніше цей позашляховик Nissan Patrol став героєм відомого шоу The Grand Tour. Там він зміг обігнати надшвидкісний суперкар Porsche 918 Spyder.

Звичайно, щоб досягти таких досягнень, позашляховик довелося серйозно доопрацювати. Його збудували в ательє F Performance з Дубая і під капот встановлений 3,8-літровий V6 твін-турбо від спортивного Nissan GT-R.

[ + – ] Двигун запозичили у Nissan GT-R

Утім, стандартних 550 к. с. цього двигуна виявилося недостатньо, тому його відправили в США і там фахівці компанії T1 Race Development підняли його потужність до 2 000 сил. У парі з двигуном працює 6-ступінчаста секвентальна КПП.

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Тюнінг Nissan Patrol також враховує встановлення повнопривідної трансмісії ATTESA E-TS від GT-R. Спорткар Nissan став донором гальм, півосей і заднього підрамника.

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