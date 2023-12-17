Мировой рекорд: норвежец прыгнул со скалы высотой 40,5 метров в ледяную воду (видео)

По словам дайвера-эктремала Кена Сторнесли, он врядли когда-нибудь пытаться совершить смертельный прыжок с высоты 50 метров.

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Норвежский дайвер Кен Сторнес стал первым человеком, совершившим "смертельное погружение" с высоты более 40 метров, прыгнув со скалы в ледяную воду, сообщает Оdditycentral.

"Смертельный дайвинг", изобретенный гитаристом Эрлингом Бруно Ховденом в Фрогнербадете летом 1972 года, представляет собой форму экстремального прыжка в воду вольным стилем с вытянутыми вперед руками. Прыжки обычно выполняются с платформы, расположенной на высоте от 10 до 15 метров над водой, но самые смелые ныряльщики совершают их с гораздо большей высоты: текущий рекорд в мужской категории составляет 40,5 метра. Его установил Кен Сторнес, норвежский боец ​​ММА, ставший спортсменом-экстремалом, который нырнул в ледяные воды Нордфьорда с платформы на склоне высокой скалы.

"Мы снова забираем мировой рекорд по прыжкам со смертельным исходом обратно в Норвегию, где он и должен быть", — заявил Сторнс после погружения.

Сторнс, который позиционирует себя как "современный викинг", собрал более 700 000 подписчиков только в Instagram, публикуя видео экстремальных прыжков в водоемы с ледяной водой. Его последний подвиг просмотрели миллионы людей.

"Я человек, которому нужно что-то делать, мне нравится к чему-то стремиться и делать вещи, которые могут быть немного рискованными. По крайней мере, это заставляет меня чувствовать себя живым", — рассказал Кен Сторнес.

Смертельный прыжок с высоты более 40 метров невероятно опасен и экстремал признает, что мог серьезно пораниться, если бы не смог идеально приземлиться.

"Я приземлился идеально. Время и скорость полета, возможно, были не оптимальными, но приземление прошло идеально, и это главное", — отметил Кен.

На вопрос журналистов, будет ли он когда-нибудь пытаться совершить смертельный прыжок с высоты 50 метров, боец ММА ответил, что это маловероятно, поскольку он не думает, что "можно уйти с высоты 50 метров без серьезных травм".

Ранее, 28 октября сообщалось, что 92-летний ученый претендует на мировой рекорд, преодолев Гранд-Каньон пешком. Доктор геологии на пенсии намерен не останавливаться на достигнутом и в следующем году уже планирует новый поход.