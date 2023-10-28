92-летний ученый претендует на мировой рекорд, преодолев Гранд-Каньон пешком (видео)

Доктор геологии на пенсии намерен не останавливаться на достигнутом и в следующем году уже планирует новый поход.

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92-летний Альфредо Алиага, который живет то в Германии, то в Испании, побил мировой рекорд и стал старейшим человеком, совершившим поход по Гранд-Каньону от края до края, сообщает Fox9.

Свой проход мужчина начал 14 октября, присоединившись к дочери, зятю и двум свидетелям-добровольцам. После двух дней и более 21 часа пути Альфредо превзошел предыдущего рекордсмена и стал самым старым человеком, совершившим 24-мильное путешествие от северного края каньона до южного. В конечной точке старика уже ждала группа из почти 100 человек, которые приветствовали этого отчаянного и смелого человека.

Дочь Альфредо, Анабель Алиага-Бюшенау, которая живет в Северной Каролине, говорит, что это было воодушевляюще.

"И Гранд-Каньон в любом случае делает это. Когда вы находитесь там, он показывает все в перспективе, потому что вы такие маленькие, а он такой огромный и такой мощный. Если бы вы были религиозными, вы бы нашли Бога именно здесь. Именно здесь вы найдете духовный смысл", – отметила она.

По словам Альфредо, он не первый раз совершает этот переход. Предпоследний был в прошлом году, но этот запомнился именно тем, что его ждала команда поддержки.

"Это было чудесно! Они все говорят: "Хорошо, Альфредо! Ты сделал это!" Это было действительно уникально", – радуется старик.

Страсть Альфредо к Гранд-Каньону восходит к 1990-м годам. У мужчины есть докторская степень по геологии, и он всегда увлекался горными породами. После того как вышел на пенсию в 1996 году, Альфредо и его жена провели год в фургоне, путешествуя по Соединенным Штатам и их национальным паркам.

"И то, что действительно запомнилось ему, — это Большой Каньон", — объяснил его зять Юрген Бухенау.

Любовь Альфредо к пешим походам привела его и его жену к длинному списку приключений, включая поездки в Австралию, Чили и базовый лагерь Эвереста. После смерти его жены в 2006 году он вернулся в Непал в возрасте 75 лет и проделал шестинедельный маршрут.

Однако когда Альфредо и его зять начали обсуждать установление мирового рекорда, дочь Алиаги сначала не поверила, что отец решится на такое приключение.

"Когда я услышала о Книге рекордов Гиннеса, я подумала: "Это безумие". Мы просто нормальные люди. Мы не делаем таких вещей", – признается Анабель. Но в ходе дальнейшего обсуждения этого вопроса – и осознания, что ему осталось всего несколько месяцев до того, как побить мировой рекорд, она воодушевилась этой идеей.

"Изначально он хотел сделать это от края до края за 24 часа, поэтому даже не хотел останавливаться. И мы с мужем оба сказали нет", – поведала женщина.

Чтобы подготовиться к походу, Альфредо гулял по три часа каждый день с января по май. Именно в мае изначально должен был состояться поход, однако мужчина не смог тогда побороться за рекорд: северный край был закрыт из-за слишком большого количества снега.

Книга рекордов Гиннесса еще не подтвердила мировой рекорд – это процесс, длящийся несколько месяцев. Но Юрген и Анабель до сих пор получают электронные письма и письма от людей, которые хотят, чтобы Гиннесс знал, что они стали свидетелями удивительного подвига Альфредо.

Альфредо влюблен в Гранд-Каньон еще с 1990-ых годов Фото: Julian Coiner/Fox9

"Эти люди понимают, что значит делать что-то подобное, и я думаю, что то, что они увидели его, вдохновило их, возможно, я смогу быть такой же, когда мне будет 90", — добавила дочь Альфредо.

На данный момент рекорд принадлежит Джону Джепкеме, которому был 91 год и 152 дня, когда он завершил свой поход в марте.

В свою очередь Алиага сказал, что независимо от того, будет занесен в Книгу рекордов Гиннеса или нет, он планирует снова совершить поход по Гранд-Каньону в следующем году, потому что "здоров" и "полон сил".

Свое долголетие и жизненную силу Альфредо приписывает трем вещам: здоровому питанию, ежедневным физическим упражнениям и восьми с половиной часам сна каждую ночь. И он говорит, что начать никогда не поздно. Альфредо было за 60, когда он начал вести здоровый образ жизни.

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