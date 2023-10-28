92-річний учений претендує на світовий рекорд, подолавши Гранд-Каньйон пішки (відео)

Доктор геології на пенсії має намір не зупинятися на досягнутому і наступного року вже планує новий похід.

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92-річний Альфредо Аліага, який живе то в Німеччині, то в Іспанії, побив світовий рекорд і став найстарішою людиною, котра здійснила похід Гранд-Каньйоном від краю до краю, повідомляє Fox9.

Свій прохід чоловік розпочав 14 жовтня, приєднавшись до доньки, зятя та двох свідків-добровольців. Після двох днів і понад 21 години шляху Альфредо перевершив попереднього рекордсмена і став найстарішою людиною, яка здійснила 24-мильну подорож від північного краю каньйону до південного. У кінцевій точці на старого вже чекала група з майже 100 осіб, які вітали цю відчайдушну і сміливу людину.

Дочка Альфредо, Анабель Аліага-Бухенау, яка мешкає в Північній Кароліні, каже, що це було натхненно.

"І Гранд-Каньйон у будь-якому разі робить це. Коли ви перебуваєте там, він показує все в перспективі, тому що ви такі маленькі, а він такий величезний і такий потужний. Якби ви були релігійними, ви б знайшли Бога саме тут. Саме тут ви знайдете духовний сенс", — зазначила вона.

За словами Альфредо, він не вперше здійснює цей перехід. Передостанній був минулого року, але цей запам'ятався саме тим, що на нього чекала команда підтримки.

"Це було чудово! Вони всі кажуть: "Добре, Альфредо! Ти зробив це!" Це було справді унікально", — радіє старий.

Пристрасть Альфредо до Гранд-Каньйону сягає 1990-х років. У чоловіка є докторський ступінь з геології, і він завжди захоплювався гірськими породами. Після того як вийшов на пенсію 1996 року, Альфредо і його дружина провели рік у фургоні, подорожуючи Сполученими Штатами та їхніми національними парками.

"І те, що дійсно запам'яталося йому, — це Великий Каньйон", — пояснив його зять Юрген Бухенау.

Любов Альфредо до піших походів привела його і його дружину до довгого списку пригод, включно з поїздками в Австралію, Чилі та базовий табір Евересту. Після смерті його дружини 2006 року він повернувся в Непал у віці 75 років і виконав шеститижневий маршрут.

Однак коли Альфредо та його зять почали обговорювати встановлення світового рекорду, донька Аліаги спочатку не повірила, що батько наважиться на таку пригоду.

"Коли я почула про Книгу рекордів Гіннеса, я подумала: "Це безумство". Ми просто нормальні люди. Ми не робимо таких речей", — зізнається Анабель. Але під час подальшого обговорення цього питання — і усвідомлення, що йому залишилося всього кілька місяців до того, як побити світовий рекорд, вона надихнулася цією ідеєю.

"Спочатку він хотів зробити це від краю до краю за 24 години, тому навіть не хотів зупинятися. І ми з чоловіком обидва сказали ні", — розповіла жінка.

Щоб підготуватися до походу, Альфредо гуляв по три години щодня з січня по травень. Саме в травні спочатку мав відбутися похід, проте чоловік не зміг тоді поборотися за рекорд: північний край був закритий через занадто велику кількість снігу.

Книга рекордів Гіннесса ще не підтвердила світовий рекорд — це процес, що триває кілька місяців. Але Юрген і Анабель досі отримують електронні листи та листи від людей, які хочуть, щоб Гіннесс знав, що вони стали свідками дивовижного подвигу Альфредо.

Альфредо закоханий у Гранд-Каньйон ще з 1990-их років Фото: Julian Coiner/Fox9

"Ці люди розуміють, що означає робити щось подібне, і я думаю, що те, що вони побачили його, надихнуло їх, можливо, я зможу бути такою самою, коли мені буде 90", — додала дочка Альфредо.

Наразі рекорд належить Джону Джепкеме, якому був 91 рік і 152 дні, коли він завершив свій похід у березні.

Натомість Аліага сказав, що незалежно від того, чи буде занесено його до Книги рекордів Гіннеса, чи ні, він планує знову здійснити похід Гранд-Каньйоном наступного року, тому що "здоровий" і "сповнений сил".

Своє довголіття і життєву силу Альфредо приписує трьом речам: здоровому харчуванню, щоденним фізичним вправам і восьми з половиною годинам сну щоночі. І він каже, що почати ніколи не пізно. Альфредо було за 60, коли він почав вести здоровий спосіб життя.

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