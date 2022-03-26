Беруть алкоголіків та наркоманів: Генштаб ЗСУ розповів, ким РФ комплектує армію

Українські військові кажуть, що весняна призовна кампанія в Росії буде проблемною через величезні втрати в Україні та відправлення на фронт строковиків.

Ворожі війська на 31-й день війни продовжують штурм та авіанальоти, але зазнають невдач. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України (ЗСУ) у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Армія РФ змушена комплектувати бойові частини особовим складом із низькими моральними якостями та особами, схильними до зловживання наркотиками та алкоголем. Кваліфікованих кадрів в армії окупантів не вистачає, йдеться у звіті.

Як стверджують у Генштабі ЗСУ, весняна призовна кампанія у РФ, яка розпочнеться 1 квітня, стане проблемною через високий рівень безповоротних та санітарних втрат в Україні та відправлення на фронт строковиків.

"Проглядається тенденція різкого зниження кількості контрактників. Погіршення соціальної складової після введення санкцій та втрати, ймовірно, загострять проблему комплектування російського війська якісним персоналом", — упевнені українські військові.

Військову техніку, яку окупанти звозять зі складів та арсеналів, використовували недбало, тому зараз її стан незадовільний, додали у Генштабі.

Війна з Росією — ситуація в регіонах

Ворог розгорнув практично всі підрозділи Росгвардії з Криму в окремих районах Херсонської, Запорізької та Донецької областей, щоб придушити опір жителів Херсона, Генічеська, Бердянська та окремих районів Маріуполя, йдеться в повідомленні.

У Києві окупанти намагаються активізувати діяльність диверсантів, бо не можуть швидко заповнити втрати та досягти кінцевої мети війни, пояснили військові.

Угруповання сил та засобів оборони Києва, за даними Генштабу ЗСУ, успішно відбиває наступи супротивника та утримує рубежі. На Донецькому та Луганському напрямках відбито всі ворожі атаки та завдано значних втрат російським загарбникам.

"Українські воїни знищили 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника. Втрати загарбників у живій силі склали близько 170 осіб. Підрозділи протиповітряної оборони збили 3 літаки та 3 безпілотники ворога", — зазначили у штабі.

ЗСУ 25 березня знищили 12 повітряних цілей — 3 літаки, 3 безпілотники, вертоліт та 5 крилатих ракет. Ударна авіація під прикриттям винищувачів завдала нищівних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та скупченнях військ окупантів, підсумували українські військові.

Фокус раніше писав, що РФ змушена відправляти військових до України з Абхазії та Південної Осетії через колосальні бойові втрати.

У InformNapalm попереджали про ймовірність застосування російськими військовими зарину. Хімічну зброю агресор може використати, тому що не може взяти під контроль жодне місто.

ЗСУ намагаються звільнити від ЗС РФ Маріуполь. Місто знаходиться в повному оточенні. Фокус збирав історії людей, які вибралися з обложеного міста.