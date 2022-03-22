Голову Охтирської райради Сергія Киричка звільнили з полону окупантів

Російські вояки утримували Сергія Киричка в підвалі тиждень.

Голову Охтирської райради від "Слуги Народу" Сергія Киричка звільнили з полону окупантів, де він був тиждень. Про це повідомила голова фракції СН Олена Шуляк у Telegram.

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Наразі він продовжує допомагати захищати країну від загарбників. З перших годин після полону голова райради повернувся до роботи та допомагає жителям Охтирського району.

"Попри жодні обставини, ми залишаємося на місці і працюємо. Радий визволенню. Спасибі всім причетним! Ми продовжуємо працювати на перемогу нашої рідної Сумської області! Все буде Україна!", — цитує чиновника пресслужба "Слуги народу".

Раніше повідомлялося, що російські загарбники влаштували погром у будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон його співробітників з волонтерами.

Нагадаємо, 21 березня з російського полону було звільнено українську журналістку Вікторію Рощину.