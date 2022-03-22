Журналістку Hromadske Вікторію Рощину звільнено з російського полону (відео)

У відеозверненні, яке опублікували росЗМІ, кореспондентка заявила, що не має претензій до окупантів, а дії військових РФ "з великою ймовірністю зберегли її життя та здоров'я".

21 березня з російського полону було звільнено українську журналістку Вікторію Рощину. Про це повідомляє Hromadske, кореспонденткою якого є викрадена.

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За даними журналістів, Вікторія Рощина вже перебуває на підконтрольній Україні території та прямує до Запоріжжя, де на неї чекають близькі.

Як зазначає Hromadske, вранці 22 березня російські ЗМІ почали публікувати "відеозвернення" кореспондентки, у якому вона заперечує свої претензії до окупантів і стверджує, що війська РФ "врятували їй життя".

"Цей запис, який став умовою звільнення, журналістка записала під тиском російських силовиків. Усю правду про затримання та перебування в полоні Вікторія розповість сама найближчим часом", — зазначають колеги журналістки, яку окупанти звільнили з полону.

У відеозверненні, яке публікували росЗМІ, кореспондентка Hromadske Вікторія Рощина повідомила, що її було затримано окупантами в Бердянську, коли прямувала у складі гуманітарної колони в Маріуполь. У дівчини під час перевірки телефону "виявили фотографії військової техніки РФ".

Звільнена з полону журналістка також заявила, що не має претензій до російських військовослужбовців, чиї дії "з високою ймовірністю зберегли її життя та здоров'я".

"Закликаю всіх зберігати розсудливість і вирішувати питання, що виникають, мирним шляхом", — заявила Рощина у відеозверненні.

[ + – ] Журналістку Вікторію Рощину звільнено з російського полону

Нагадаємо, 18 березня телеканал Hromadske повідомив про затримання своєї кореспондентки Вікторії Рощиної в Бердянську. Журналістку, за даними ЗМІ, затримали співробітники ФСБ Росії. Вікторія Рощина перестала виходити на зв'язок з 12 березня, коли із Запоріжжя прямувала до Маріуполя.

21 березня повідомлялося, що російські окупанти взяли в полон громадянку Ізраїлю Тетяну Кумок. Жінка з моменту захоплення Мелітополя брала участь в антиросійських мітингах та розповідала у Facebook про те, що відбувається в непідконтрольному Україні місті.