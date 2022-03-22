Журналистка Hromadske Виктория Рощина освобождена из российского плена (видео)

В видеообращении, которое опубликовали росСМИ, корреспондент заявила, что не имеет претензий с оккупантам, а действия военных РФ "с большой вероятностью сохранили ее жизнь и здоровье".

21 марта из российского плена была освобождена украинская журналистка Виктория Рощина. Об этом сообщает Hromadske, корреспондентом которого является похищенная.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По данным журналистов, Виктория Рощина уже находится на подконтрольной Украине территории и направляется в Запорожье, где ее ожидают близкие.

Как отмечает Hromadske, утром 22 марта российские СМИ начали публиковать "видеообращение" корреспондента, в котором она отрицает свои претензии к оккупантам и утверждает, что войска РФ "спасли ей жизнь".

"Эту запись, ставшую условием освобождения, журналистка записала под давлением российских силовиков. Всю правду о задержании и пребывании в плену Виктория расскажет сама в ближайшее время", — отмечают коллеги журналистки, которую оккупанті освободили из плена.

В видеообращении, которое публиковали росСМИ, корреспондент Hromadske Виктория Рощина сообщила, что она была задержана оккупантами в Бердянске, когда следовала в составе гуманитарной колонны в Мариуполь. У девушки при проверке телефона "обнаружили фотографии военной техники РФ".

Освобожденная из плена журналиста также заявила, что не имеет претензий к российским военнослужащим, чьи действия "с высокой вероятностью сохранили ее жизнь и здоровье".

"Призываю всех сохранять благоразумие и решать возникающие вопросы мирным путем", — заявила Рощина в видеообращении.

[ + – ] Журналистка Виктория Рощина освобождена из российского плена

Напомним, 18 марта телеканал Hromadske сообщил о задержании своей корреспондентки Виктории Рощиной в Бердянске. Журналистка, по данным СМИ, была задержана сотрудниками ФСБ России. Виктория Рощина перестала выходить на связь с 12 марта, когда из Запорожья направлялась в Мариуполь.

21 марта сообщалось, что российские оккупанты взяли в плен гражданку Израиля Татьяну Кумок. Женщина с момента захвата Мелитополя участвовала в антироссийских митингах и рассказывала в Facebook о том, что происходит в неподконтрольном Украине городе.