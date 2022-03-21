Российские военные похитили гражданку Израиля Татьяну Кумок (фото)

С момента оккупации Мелитополя Татьяна Кумок участвовала в антироссийских митингах и делала смелые публикации в Facebook, в которых рассказывала о происходящем в городе.

В оккупированном Мелитополе сегодня 21 марта похитили гражданку Израиля и Украины Татьяну Кумок. Как сообщает издание Israel Info, женщина с начала войны публикует смелые посты в Facebook, в которых рассказывает о жизни в оккупированном городе.

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Газета пишет, что в понедельник утром российские военнослужащие пришли в дом к отцу Татьяны Михаилу Кумок, который работал в холдинге "Мелитопольские ведомости". В это же время вооруженные люди пришли к журналистам "Мелитопольские ведомости" Юлии Ольховской и Любови Чайке, а также к редактору газеты Евгении Борян. Ближе к полудню забрали и Татьяну Кумок, которая накануне опубликовала в Facebook пост под названием "Черное страшное ничто сожрало Россию". Всех их забрали и увезли в неизвестном направлении.

[ + – ] Татьяна Кумок и ее отец Михаил, фото Facebook

Перед этим Татьяна написала в Facebook, что она в безопасности, однако позже ее подруга и журналист телеканала "Настоящее время" Ирина Ромалийская сообщила, что Татьяну похитили.

Журналист рассказала, что Татьяна Кумок после оккупации войсками РФ Мелитополя выходила на все гражданские акции с украинским флагом. Она выходила в эфир телеканала и рассказывала о происходящем, не скрывая своего лица. На вопрос почему она не прячет лица, Татьяна ответила, что она — еврейка и хорошо знает как начинался Холокост.

"Я очень хорошо знаю историю своего народа, я знаю, как начиналось то, что закончилось, к сожалению, 6 миллионами евреев, сожженных в газовых печах. И сейчас я тоже вижу начало уничтожения народа", — ответила она.

Татьяна сказала, что евреи допустили Холокост, потому что "молчали и боялись сказать правду". По ее словам, они надеялись "пересидеть", и не хотели себя защищать, думая что скоро все закончится.

В некоторых СМИ появилась информация о том, что Татьяну Кумок якобы выпустили и она возвращается домой, однако муж Татьяны так и не связался со своей женой, поэтому не может подтвердить эту информацию. Предполагают, что публикацию в соцсетях о том, что Татьяну выпустили могли сделать люди имеющие доступ к ее телефону.

Тем временем друзья Татьяны бросили клич в соцсетях и призывают всех неравнодушных выйти на митинг протеста у здания консульства России в Тель-Авиве. Предполагается, что в МИД Израиля уже знают об инциденте и прилагают все усилия, чтобы выяснить причину неофициального задержания и освободить задержанную израильтянку и ее родителей.

Ранее сообщалось, что похищенного российскими военными мэра Мелитополя Ивана Федорова освободили из плена 16 марта в обмен на 9 российских солдат срочной службы.