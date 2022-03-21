Російські військові викрали громадянку Ізраїлю Тетяну Кумок (фото)

З моменту окупації Мелітополя Тетяна Кумок брала участь в антиросійських мітингах та робила сміливі публікації у Facebook, у яких розповідала про те, що відбувається в місті.

В окупованому Мелітополі сьогодні, 21 березня, викрали громадянку Ізраїлю та України Тетяну Кумок. Як повідомляє видання Israel Info, жінка з початку війни публікує сміливі пости у Facebook, у яких розповідає про життя в окупованому місті.

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Газета пише, що в понеділок вранці російські військовослужбовці прийшли в будинок до батька Тетяни Михайла Кумка, який працював у холдингу "Мелітопольські відомості". Водночас озброєні люди прийшли до журналістів "Мелітопольські відомості" Юлії Ольховської та Любові Чайки, а також редакторки газети Євгенії Борян. Ближче до полудня забрали й Тетяну Кумок, яка напередодні опублікувала у Facebook пост під назвою "Чорне страшне ніщо зжерло Росію". Усіх їх забрали та відвезли в невідомому напрямку.

[ + – ] Тетяна Кумок та її батько Михайло, фото Facebook

Перед цим Тетяна написала у Facebook, що вона в безпеці, проте пізніше її подруга та журналістка телеканалу "Поточний час" Ірина Ромалійська повідомила, що Тетяну викрали.

Журналістка розповіла, що Тетяна Кумок після окупації військ РФ Мелітополя виходила на всі громадянські акції з українським прапором. Вона виходила в ефір телеканалу та розповідала про те, що відбувається, не приховуючи свого обличчя. На запитання чому вона не ховає обличчя, Тетяна відповіла, що вона єврейка і добре знає, як починався Голокост.

"Я дуже добре знаю історію свого народу, я знаю, як починалося те, що закінчилося, на жаль, 6 мільйонами євреїв, спалених у газових печах. І зараз я також бачу початок знищення народу", — відповіла вона.

Тетяна сказала, що євреї допустили Голокост, бо "мовчали й боялися сказати правду". За її словами, вони сподівалися "пересидіти", і не хотіли себе захищати, думаючи, що скоро все закінчиться.

У деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що Тетяну Кумок нібито випустили, і вона повертається додому, проте чоловік Тетяни так і не зв'язався зі своєю дружиною, тому не може підтвердити цю інформацію. Припускають, що публікацію в соцмережах про те, що Тетяну випустили могли зробити люди, які мають доступ до її телефону.

Тим часом друзі Тетяни кинули клич у соцмережах та закликають усіх небайдужих вийти на мітинг протесту біля будівлі консульства Росії в Тель-Авіві. Передбачають, що в МЗС Ізраїлю вже знають про інцидент і докладають усіх зусиль, щоб з'ясувати причину неофіційного затримання та звільнити затриману ізраїльтянку та її батьків.

Раніше повідомляли, що викраденого російськими військовими мера Мелітополя Івана Федорова звільнили з полону 16 березня в обмін на 9 російських солдатів строкової служби.