Главу Ахтырского райсовета Сергея Киричко освободили из плена оккупантов

Российские военные удерживали Сергея Киричка в подвале неделю.

Главу Ахтырского райсовета от "Слуги Народа" Сергея Киричка освободили из плена оккупантов, где он находился неделю. Об этом сообщила глава фракции СН Елена Шуляк в Telegram.

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Сейчас он продолжает помогать защищать страну от захватчиков. С первых часов после плена глава райсовета вернулся к работе и помогает жителям Ахтырского района.

"Несмотря ни на какие обстоятельства, мы остаемся на месте и работаем. Рад освобождению. Спасибо всем причастным! Мы продолжаем работать на победу нашей родной Сумской области! Все будет Украина!", — цитирует чиновника пресс-служба "Слуги народа".

Ранее сообщалось, что российские захватчики устроили погром в здании Бучанского городского совета и взяли в плен его сотрудников с волонтерами.

Напомним, 21 марта из российского плена была освобождена украинская журналистка Виктория Рощина.