Кризис на пороге: как западные санкции добивают банковский сектор России

В российские банки введены кураторы, и это может говорить о больших проблемах банковского сектора страны, который уже к концу 2022 года столкнется с дефолтами учреждений.

Центробанк России в июне опубликовал список из 105-ти банков, в которые он назначает уполномоченного представителя (куратора). Среди них — Почта Банк, ВТБ Банк, Альфа-Банк, Сбербанк, Росбанк, Тинькофф Банк. Санкционное давление оказало свое дело, и поэтому уже в конце 2022 года будут первые банкротства российских банков. Об этом в своей авторской колонке для Фокуса пишет финансовый аналитик, член УОФА Виталий Шапран.

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"Фундаментальной причиной банковского кризиса в РФ являются санкции, но на разных этапах войны они по-разному повлияли на ее банковскую систему", — отмечает Виталий Шапран.

По его словам, всего сегодня можно назвать пять причин банковского кризиса в России. В частности, речь идет об ущербе от операций с неправительственными ценными бумагами, трансформации процентного шока в кредитный риск, тотальном разрушении отраслевых рынков в РФ, ненужной банкам иностранной валюте, которая стала для многих банков настоящей проблемой. Кроме того, на банки повлияло отключение от системы SWIFT.

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"Отключение российских банков от SWIFT и других платежных систем привело к уменьшению заинтересованности клиентов в продуктах этих банков и увеличению комиссий за иностранные переводы. Клиенты того же Сбера с удивлением узнали, что возможность международных переводов через Интернет обеспечивалась одной из иностранных платежных систем. В один день функция международных переводов стала недоступна. Само по себе отключение от SWIFT не может являться отдельной причиной будущих дефолтов российских банков, но оно значительно увеличивает расходы банков на обеспечение обещанных клиентам сервисов", — отметил Виталий Шапран.

Он объяснил: обычно, когда банк начинает тонуть, но еще имеет доступ к рынку, он пытается увеличить комиссионные доходы. Поэтому потенциальных банкротов сразу видны по неадекватным размерам комиссий. Пока что супер-комиссиями прославились банки Тинькофф и Росбанк.

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Напомним, как отметили эксперты, введение кураторов в 105 банков РФ, независимо от основного мотива такого решения, говорит о значительном объеме кризисных явлений в России.

Как ранее писал Фокус, в июне 2022 года Россия потерпела дефолт по внешнему долгу.