Кризис на пороге: зачем Центробанк РФ усиливает контроль над банками и ждать ли банкопада

Фокус разбирался, что происходит с российскими банками во время войны России против Украины и может ли введение кураторов в банки РФ сигнализировать о кризисе в банковском секторе агрессора.

Центробанк России сообщил о введении уполномоченных представителей в 105 российских банков.

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В частности, в списке упомянуты такие крупные игроки:

Сбербанк РФ

дочки "Райффайзен Банка"

дочерний банк французской группы Societe Generale

Хоум Кредит энд Финанс Банк

ВТБ

Россельхозбанк

Тинькофф

Альфа-Банк

"Формально Центробанк имеет право направить уполномоченного представителя в кредитные организации для контроля за их текущей работой, если банк получил кредит от Внешэкономбанка или Центробанка сроком более месяца или если в кредитной организации размещены на депозитах деньги федерального бюджета. Уполномоченный представитель может участвовать без права голоса на заседаниях органов управления банком", – объясняет Фокусу Адриан Козловский, заместитель директора отдела инвестиций и рынков капитала KPMG в Украине.

По его мнению, власти РФ таким образом пытаются превентивно реагировать на вызовы, вставшие перед банковской системой из-за развязывания Россией полномасштабной войны в Украине и последовавшими затем санкциями.

Евгений Дубогрыз, ассоциированный эксперт CASE Украина, экс-замглавы департамента НБУ, назвал Фокусу две возможные причины для введения кураторов:

попытки ЦБ РФ контролировать банки и вмешиваться в их операционную деятельность;

подозрения относительно рисков неплатежеспособности банков.

"Думаю, здесь возможен первый вариант. Если бы действительно существовали риски неплатежеспособности для столь большого количества банков, регулятор не стал бы об этом говорить публично. Это очень рискованно, поскольку возникает большая вероятность оттока средств из таких банков. А так выглядит, что ЦБ РФ фактически говорит: мы берем эти банки в управление", — комментирует Дубогрыз.

По мнению Дубогрыза, список банков, среди которых много финучреждений с зарубежным капиталом, подтверждает версию о попытке с помощью кураторов Центробанка контролировать и эти банки, и любые операции их нерезидентов-акционеров.

Сергей Бенедисюк, партнер, руководитель практики корпоративного права и M&A Юридической группы LCF добавляет, что Центробанк обычно вводит кураторов в случае предоставления банкам стабилизационных кредитов или в случае ухудшения финансовых показателей до уровня, угрожающего невыполнением обязательств, в частности, относительно возврата средств вкладчикам. Другим возможным мотивом, по мнению собеседника Фокуса, также выступает желание государства контролировать деятельность банков в ручном режиме.

Финансовый эксперт Виталий Шапран в своем сообщении в Фейсбуке назвал ввод кураторов в банки "первым официальным признанием банковского кризиса".

"Введение кураторов в 105 банков РФ, независимо от основного мотива такого решения, говорит о значительном объеме кризисных явлений в России, – комментирует Сергей Бенедисюк. — Санкции действуют, и кризисные явления в экономике РФ набирают обороты".

"Предугадать дальнейшее развитие банковского кризиса сложно, но в условиях отключения от swift большинства банков, выхода Visa и Mastercard из страны, падения ВВП, отсутствия доступа к технологиям очевидно, что большинство банков не выдержит такого удара, а активы будут и дальше концентрироваться в госбанках", – комментирует Адриан Козловский. Он уверен: в дальнейшем негативные тенденции будут усиливаться дефолтом корпоративных заемщиков и клиентов-физлиц.

Однако Евгений Дубогрыз отметил, что нынешнее введение кураторов, сигнализирует о грядущих кризисах или о попытках их предотвратить. С точки зрения собеседника Фокуса, сейчас в РФ нет банковского кризиса, паники или оттока вкладов, потому что из России, фактически отрезанной от финансового мира, средства выводить попросту некуда.

Ранее Фокус анализировал, есть ли риск банкротства банков в Украине из-за войны с Россией.

Как сообщалось, Россия потерпела дефолт по внешнему долгу.