Не последний: эксперты рассказали, ждать ли новых громких банкротств после Мегабанка
Через более чем три месяца с момента российского вторжения в Украину один банк уже покидает рынок. Стоит ли украинцам бояться нового банкопада.
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В харьковский Мегабанк 3 июня зашла временная администрация Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Накануне Нацбанк признал финучреждение неплатежеспособным. Как выяснил Фокус в своей статье "Мега — банкрот. Почему упал Мегабанк и сколько получат вкладчики банка", проблемы финучреждения не были связаны с войной и накапливались годами.
Однако нельзя исключать риск ухудшения ситуации под влиянием войны в других банках, что может привести к признанию их неплатежеспособными и введению временной администрации ФГВФЛ.
Как отметил в комментарии Фокусу Евгений Дубогрыз, ассоциированный эксперт CASE Украина, несколько банков, особенно тех, кто активно присутствовал в наиболее пострадавших в ходе полномасштабной агрессии России регионах, действительно уязвимы и могут иметь проблемы с ликвидностью.
"Нацбанк сейчас не наказывает банки за нарушение нормативов. Но имеет право выводить банки с рынка в случае "картотеки" (неисполненных платежных поручений на сленге банкиров) и невыполнения обязательств перед вкладчиками, например, из-за невозврата депозитов", — отмечает Дубогрыз.
То есть, по мнению эксперта, если банки будут иметь убытки и проблемы с капиталом, НБУ, скорее всего, будет давать им время на восстановление, но к тем, кто будет задерживать платежи или не возвращать депозиты, НБУ вряд ли будет относиться толерантно, поскольку это вопрос доверия к банковскому сектору. Напомним, последней каплей, которая переполнила чашу терпения регулятора в случае с Мегабанком, стала именно так называемая "картотека" и невозврат депозитов вкладчикам.
"К сожалению, во время войны неплатежеспособные банки еще будут, как будут они и после войны из-за понесенного ущерба", — предупреждает Евгений Дубогрыз.Важно
Алексей Харитонов, Юрист АО ILF уточняет, что риск банкротства банков, в основном, связан с ухудшением качества кредитных портфелей финучреждений. Ранее Фокус писал, что задолженность по кредитам обслуживают от 20 до 65% клиентов банков.
"Риск для банков объясняется тем, что война влияет на уровень доверия граждан к банковской системе, — продолжает Харитонов. — Для повышения доверия и обеспечения финансовой стабильности внедрили ряд изменений, связанных с предоставлением кредитов рефинансирования и введения 100% гарантии по банковским вкладам".
Как уверяют в НБУ, на сегодня банковская система работает стабильно и способна выдержать текущий кризис. В частности, Нацбанк сообщает, что среди участников опроса о системных рисках финансового сектора (руководителей банков и финкомпаний) за май 2022 года, 94% оценили уровень риска в отрасли как высокий или очень высокий, и одновременно отметили, что устойчивость сектора к значительным негативным событиям почти не изменилась по сравнению с концом 2021 года.
Евгений Дубогрыз, развивая тему риска банкротства банков, добавляет, что крупнейшим банкам неплатежеспособность сейчас и до конца года не угрожает, так как есть накопленный запас прочности, приток средств населения и бизнеса, и нет проблем с ликвидностью — способностью платить и возвращать деньги клиентам.
В секторе в целом Дубогрыз тоже не видит проблем. То есть, вместо банкопада по типу произошедшего в 2014-2015 годах Украине, скорее, грозит потеря некоторых финучреждений.Важно
Николай Лихачев, партнер ЮФ Eterna Law, подтверждает, что самый большой банковский кризис в Украине уже прошел. "В первые недели войны была заметна некоторая паника среди населения и отток средств из финучреждений, однако в последнее время ситуация стабилизировалась, — комментирует Лихачев. – Более того, недавно НБУ принял решение об увеличении учетной ставки с 10% до 25% годовых, что приведет к повышению ставок по депозитам, поэтому тенденция увеличения вкладов физлиц может только усилиться".
Ранее Фокус писал о деталях гарантирования вкладов в военное время. Также Фокус прогнозировал рост ставок по депозитам.