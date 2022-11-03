Заявления об участии Беларуси в войне в Украине – информационная спецоперация, – ISW

Заявления об угрозе союзному государству России и Беларуси призваны удержать украинские войска вблизи северной границы. Военный потенциал Беларуси как таковой весьма ограничен.

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Российские и белорусские официальные лица продолжают делать заявления о двустороннем сотрудничестве в сфере безопасности и обороны в рамках продолжающейся информационной спецоперации, пытаясь тем самым ввести в заблуждение и убедить в том, что Беларусь может вступить в войну в Украине на стороне РФ. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в своей сводке.

ISW оценивает вероятность участия белорусских войск в войне как низкую. Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин 2 ноября заявил, что состоялось ежегодное заседание представителей министерств обороны РФ и Беларуси для укрепления военного потенциала перед военной угрозой со стороны НАТО. Слова Хренина, судя по всему, должны были продемонстрировать Западу образ белорусско-российского единства и лояльность руководства Беларуси Кремлю.

Однако участие войск РБ в войне представляется маловероятным: это чревато нежелательными последствиями для режима Лукашенко внутри Беларуси, к тому же, военный потенциал Беларуси как таковой весьма ограничен.

Ежегодное заседание совместной Коллегии министерств обороны РБ и РФ — это, по сути, продолжение операции по загрязнению информационного пространства. Заявления об угрозе союзному государству России и Беларуси призваны удержать украинские войска вблизи северной границы.

Напомним, что исследователи из ISW считают приказы Путина невыполнимыми. По оценкам, РФ не удастся создать эффективную военную промышленность. В то же время, нарастает раскол в армии и среди вооруженных формирований, участникам которых предлагается разная зарплата и условия.

Ранее Фокус сообщал, что представители США инспектируют поставки оружия в Киеве, чтобы западные технологии не попали в руки россиян или не оказались на черном рынке.