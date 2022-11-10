Буде масове вогневе ураження: Генштаб ЗСУ про дії у разі вторгнення з Білорусі

Для окупантів, які перейдуть через кордон, кожна стежка та кожна дорога матиме пастки та "неприємні сюрпризи".

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Українські військові провадитимуть активні оборонні дії у разі повторного настання з території Білорусі. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У разі настання Білорусі українські сили оборони вестиму активну оборону. З моменту перетину державного кордону з Україною, ЗСУ завдаватимуть масованих ударів по окупантах.

"Кожна дорога та стежка, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними", — наголошують у Генштабі.

Українська армія використовуватиме всі наявні засоби для відбивання збройної агресії: інженерні загородження, мінування місцевості, фугаси. Також діятимуть сили ССО, Сухопутні війська, Повітряні сили та ракетні війська з артилерією.

[ + – ] Україна задіятиме всі засоби для відображення агресії

Також Генеральний штаб опублікував фотографії позицій ЗСУ десь у лісах, на яких стоять танки, БТРи та БМП.

[ + – ] ЗСУ на кордоні з Білоруссю [ + – ] ЗСУ на кордоні з Білоруссю [ + – ] ЗСУ на кордоні з Білоруссю [ + – ] ЗСУ на кордоні з Білоруссю

Нагадаємо, прикордонні війська ЗС Білорусі створюють підрозділи з операторами ударних дронів. Білорусь отримала десятки дронів-камікадзе.

Раніше Міноборони РФ показало своїх військових у Білорусі, які проходять злагодження підрозділів.