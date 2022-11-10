Будет массовое огневое поражение: Генштаб ВСУ о действиях в случае вторжения с Беларуси

Для оккупантов, которые перейдут через границу, каждая тропа и каждая дорога будет иметь ловушки и "неприятные сюрпризы".

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Украинские военные будут вести активные оборонительные действия в случае повторного наступления с территории Беларуси. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В случае наступления со стороны Беларуси украинские силы обороны будут вести активную оборону. С момента пересечения государственной границы с Украиной, ВСУ будут наносить массированные удары по оккупантам.

"Каждая дорога и тропинка, леса и холмы станут для врага ловушкой или неприятным сюрпризом. Его потери будут огромными", — подчеркивают в Генштабе.

Украинская армия будет использовать все имеющиеся средства для отражения вооруженной агрессии: инженерные заграждения, минирование местности, фугасы. Также будут действовать силы ССО, Сухопутные войска, Воздушные силы и ракетные войска с артиллерией.

[ + – ] Украина будет задействовать все средства для отражения агрессии

Также Генеральный штаб опубликовал фотографии позиций ВСУ где-то в лесах, на которых стоят танки, БТРы и БМП.

[ + – ] ВСУ на границе с Беларусью [ + – ] ВСУ на границе с Беларусью [ + – ] ВСУ на границе с Беларусью [ + – ] ВСУ на границе с Беларусью

Напомним, пограничные войска ВС Беларуси создают подразделения с операторами ударных дронов. Беларусь получила десятки дронов-камикадзе.

Ранее Минобороны РФ показало своих военных в Беларуси, которые проходят слаживание подразделений.