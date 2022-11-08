Слаживание подразделений: Минобороны РФ показало своих военных на полигонах Беларуси (видео)

Военнослужащие ВС РФ прибыли в Беларусь 15 октября в рамках развертывания совместной группировки войск. Теперь они проходят учения по боевой подготовке.

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Министерство обороны России показало кадры с российскими военными на полигонах Беларуси, где они проходят учения по боевой подготовке. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале оборонного ведомства страны-агрессора.

15 октября Минобороны Беларуси сообщило, что на территорию страны прибыли первые эшелоны ВС РФ. По словам Александра Лукашенко, в республике находится до 9 тысяч российских военных, однако по данным украинской разведки, их численность гораздо выше — в пределах 20 тысяч.

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"Встречают с хлебом и солью: российские военнослужащие региональной группировки войск проводят занятия по боевой подготовке на полигонах ВС Республики Беларусь", –– говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как уточняется, российские военные, техника и вооружение ВС РФ прибыли в Беларусь железнодорожным транспортом в составе воинских эшелонов.

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На полигонах военнослужащие проводят стрельбы из штатного оружия, учатся водить боевые машины и проходят "психологические полосы препятствий".

Минобороны РФ отчиталось, что интенсивная подготовка и боевое слаживание подразделений проводятся круглосуточно.

Напомним, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своей колонке рассказывал, что происходит на границе с Беларусью и будет ли новая попытка атаковать столицу Украины.

Ранее Фокус писал, что в Беларуси среди мобилизованных россиян начались вспышки инфекций.