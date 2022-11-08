Злагодження підрозділів: Міноборони РФ показало своїх військових на полігонах Білорусі (відео)

Військовослужбовці ЗС РФ прибули в Білорусь 15 жовтня у межах розгортання спільного угруповання військ. Тепер вони проходять навчання з бойової підготовки.

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Міністерство оборони Росії показало кадри з російськими військовими на полігонах Білорусі, де вони проходять навчання з бойової підготовки. Відео опубліковано в офіційному Telegram-каналі оборонного відомства країни-агресора.

15 жовтня Міноборони Білорусі повідомило, що на територію країни прибули перші ешелони ЗС РФ. За словами Олександра Лукашенка, в республіці перебуває до 9 тисяч російських військових, проте, за даними української розвідки, їх чисельність набагато вища — в межах 20 тисяч.

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"Зустрічають із хлібом і сіллю: російські військовослужбовці регіонального угруповання військ проводять заняття з бойової підготовки на полігонах ЗС Республіки Білорусь", — йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Як уточнюється, російські військові, техніка й озброєння ЗС РФ прибули в Білорусь залізничним транспортом у складі військових ешелонів.

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На полігонах військовослужбовці проводять стрільби зі штатної зброї, навчаються водити бойові машини та проходять "психологічні смуги перешкод".

Міноборони РФ відзвітувало, що інтенсивна підготовка та бойове злагодження підрозділів проводяться цілодобово.

Нагадаємо, координатор групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко у своїй колонці розповідав, що відбувається на кордоні з Білоруссю і чи буде нова спроба атакуватиме столицю України.

Раніше Фокус писав, що в Білорусі серед мобілізованих росіян почалися спалахи інфекцій.