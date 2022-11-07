Взяти Київ. Що відбувається на кордоні з Білоруссю та чи буде спроба атакувати столицю України

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Армія Білорусі

Сьогодні більш-менш боєздатний потенціал армії Білорусі — це 20 БТГр. Чисельність — близько 14 тис. Не всі підрозділи мають повну комплектацію, але загалом це умовно боєздатна частина армії РБ. Підрозділи даних БТГр розподілені по областях Білорусі, а біля кордонів із Україною є 6 БТГр, розподілені вздовж кордону. Зокрема, в районі Ужово та Пінська Брестської області розміщено підрозділи 38 ОДШБр чисельністю до 2 ДШБ, у районі Іваново розгорнуто підрозділи 5 ОБр СПП, у районі Лєльчик і Брагіна — підрозділи 103 ОВДБр чисельністю до 2 ДБр. Розміщення ц пихідрозділів, їхня чисельність і склад не говорять про формування ударної групи.

Підрозділи російських окупаційних військ у РБ

На території РБ розташовані нині підрозділи 2 МСД 1 ТА ЗВО чисельністю 9 тис. осіб (13 БТГр). Усі вони компактно розміщені на полігонах: Обуз-Ліснівський (10 БТГр), Лепельський (1 БТГр), Осиповичський (1БТГр) та Лосвідо (1 БТГр).

Але, скажу так, повноцінно їх не можна визначати як БТГР, бо мають катастрофічну недокомплектацію. Наприклад, замість штатних 143 танків уся ця орава має на озброєнні трохи більше 50 танків, а замість 429 ББМ у них близько 50!

В основному цей контингент забезпечений автомобільною технікою, а ось із важкою, легкоброньованою, а також артилерією в них гострий некомплект. Крім того, Росія з території Білорусі продовжує вивозити боєприпаси й техніку. Вивіз здійснюється:

зі складів 1405, 1398, 1886 і 25, 43, 46 арсеналів зберігання вивезено понад 65 тис. тонн боєприпасів;

з 1868 арсеналу артилерійської бази озброєння в Гомелі артилерію САУ "Акація", 2С9 "Нона-С", гаубиці Д-20, Д-30, "Мста-Б" та ін.;

із 969-ї бази резерву танків вивезено понад 100 одиниць танків Т-72А;

з 288-ї бази резерву автомобільної техніки понад півсотні знятих із зберігання "КамАЗів" і "Уралів".

Формування ударної групи з підрозділів РОВ на сьогодні не спостерігається. Сумарно ударний потенціал армії РБ та підрозділів РОВ на території Білорусі становить максимум 23 тис. або, залежно від призначення, від 23 до 28 БТГр. Але це з урахуванням залучення абсолютно всього умовно боєздатного ресурсу армії РБ.

Нагадаю, що в лютому з території РБ на територію України вторглися 40 БТГр, які вважалися елітою російської армії, найбільш професійними й оснащеними. Цього ресурсу їм вистачило лише на місяць.

Резюмую

На сьогодні на території РБ не відбувається формування ударної групи. Я не виключаю, що воно може розпочатися завтра чи за тиждень, через місяць чи ніколи. Але формування ударної групи — це не один день. Це тривалий, копіткий процес, який неможливо провести непомітно, і коли він почнеться, ви про це дізнаєтеся.

Той ресурс, який є на території РБ, безумовно, становить загрозу, як і будь-який інший ресурс ворога. Але у своєму нинішньому складі це більше м'ясо для м'ясорубки. Якщо кинути його в Україну, то Білорусь позбудеться своєї боєздатної армії, а РОВ… А що, РОВ. Для РОВ баби ще народять! Тому робимо висновки та зберігаємо тверезість свідомості.

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