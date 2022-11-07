Взять Киев. Что происходит на границе с Беларусью и будет ли попытка атаковать столицу Украины

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Армия Беларуси

На сегодня более-менее боеспособный потенциал армии Беларуси — это 20 БТГр. Численность — около 14 тыс. Не все подразделения имеют полную комплектацию, но в целом это условно боеспособная часть армии РБ. Подразделения данных БТГр распределены по областям Беларуси, а у границ с Украиной находятся 6 БТГр, распределенные вдоль границы. В частности, в районе Ужово и Пинска, Брестской области размещены подразделения 38 ОДШБр численностью до 2 ДШБ, в районе Иваново развернуты подразделения 5 ОБр СПП, в районе Лельчик и Брагина — подразделения 103 ОВДБр численностью до 2 ДБр. Размещение данных подразделений, их численность и состав не говорят о формировании ударной группы.

Подразделения российских оккупационных войск в РБ

На территории РБ находятся в настоящее время подразделения 2 МСД 1 ТА ЗВО численностью 9 тыс. человек (13 БТГр). Все они компактно размещены на полигонах: Обуз-Лесновский (10 БТГр), Лепельский (1 БТГр), Осиповичский (1БТГр) и Лосвидо (1 БТГр).

Но, скажу так, полноценно их нельзя определять как БТГР, потому как у них катастрофическая недокомплектация. Например, вместо штатных 143 танков вся эта орава имеет на вооружении немногим больше 50 танков, а вместо 429 ББМ у них их около 50!

В основном данный контингент обеспечен автомобильной техникой, а вот с тяжелой, легкобронированной, а также артиллерией у них острый некомплект. Кроме того, Россия с территории Беларуси продолжает вывозить боеприпасы и технику. Вывоз осуществляется:

со складов 1405, 1398, 1886 и 25, 43, 46 арсеналов хранения вывезено более 65 тыс. тонн боеприпасов;

с 1868 арсенала артиллерийской базы вооружения в Гомеле артиллерию САУ "Акация", 2С9 "Нона-С", гаубицы Д-20, Д-30, "Мста-Б" и пр.;

с 969-й базы резерва танков вывезено более 100 единиц танков Т-72А;

с 288-й базы резерва автомобильной техники более полусотни снятых с хранения КамАЗов и Уралов.

Формирования ударной группы из подразделений РОВ на сегодняшний день не наблюдается. Суммарно ударный потенциал армии РБ и подразделений РОВ на территории Беларуси составляет максимум 23 тыс. или, в зависимости от назначения, от 23 до 28 БТГр. Но это с учетом задействования абсолютно всего условно боеспособного ресурса армии РБ.

Напомню, что в феврале с территории РБ на территорию Украины вторглись 40 БТГр, считавшихся элитой российской армии, наиболее профессиональных и оснащенных. Этого ресурса им хватила всего на месяц.

Резюмирую

На сегодняшний день на территории РБ не проходит формирования ударной группы. Я не исключаю, что оно может начаться завтра или через неделю, через месяц или никогда. Но формирование ударной группы — это не одного дня дело. Это продолжительный, кропотливый процесс, который невозможно провести незаметно, и когда он начнется, вы об этом узнаете.

Тот ресурс, который присутствует на территории РБ, безусловно, представляет угрозу, как и любой другой ресурс врага. Но в своем нынешнем составе — это больше мясо для мясорубки. Если кинуть его в Украину, то Беларусь лишится своей боеспособной армии, а РОВ… А что, РОВ Для РОВ бабы еще нарожают! Поэтому делаем выводы и сохраняем трезвость рассудка.

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