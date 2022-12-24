Три батальона армии Беларуси выдвинулись к границе с Украиной, — генерал ВСУ

На территории соседней страны, по словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, продолжается внезапная проверка войск, в ходе которой белорусские солдаты отрабатывают наступление.

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Командующий Объединенных Сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность подразделений по отражению возможного нападения оккупантов на северном направлении с территории республики Беларусь. Об этом командование Объединенных сил ВСУ сообщает в Facebook.

"Силы обороны отработали элементы противодействия высадке воздушного десанта и диверсионно-разведывательных групп противника в район объекта критической инфраструктуры – нанесение огневого поражения силами минометной и артиллерийской батарей, взятие противника в кольцо, переправы через водное препятствие, отражение массированной атаки беспилотных летательных аппаратов и полное уничтожение противника всеми имеющимися средствами", – сообщил Наев.

Отмечается, что мероприятия проходят на фоне внезапной проверки вооруженных сил врага на территории Беларуси, которые в рамках учений отрабатывают действия наступательного характера.

"На территории республики беларусь начата проверка подразделений 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии. В частности, мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задачу выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины", – заявил Наев.

Как отмечает командующий, "в свою очередь, на территории Киевской области на одном из важных государственных объектов критической инфраструктуры состоялись учения с подразделениями, осуществляющими охрану и оборону указанного объекта. Слаженные и четкие действия защитников показали их готовность к адекватному противодействию в случае, если враг будет пытаться осуществить захват этого объекта".

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете от 23 декабря заявили, что не исключают, что Кремль может специально перебрасывать личный состав и боевую технику в Беларусь в рамках информационно-психологической спецоперации