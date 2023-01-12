Угроза нового наступления из Беларуси: Наев рассказал, как готовится Украина (видео)

По словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, сейчас наша страна повышает обороноспособность и обученность личного состава. При этом Украина находится в постоянной коммуникации с США и Польшей.

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Обстановка на территории Республики Беларусь не представляет непосредственной угрозы для Украины. Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Генерал заявил, что Вооруженные силы Беларуси не предпринимают каких-либо сухопутных действий против Украины. Он также упомянул о сотрудничестве Украины с союзниками.

"Мы постоянно в коммуникации с иностранными партнерами, в частности, из США, Польши. Постоянно работает наша разведка", — сказал Наев.

Командующий ОС ВСУ констатировал, что количество и качество войск Беларуси, расположенных вдоль государственной границы Украины, не менялось.

"Мы чувствуем себя спокойно. Спокойно — это означает, что профессионально выполняем то, что должны. Мы постепенно увеличиваем наши оборонные способности и повышаем обученность личного состава", — заключил украинский генерал.

[ + – ] Комментарий Сергея Наева

В декабре прошлого года Сергей Наев отмечал, что на территории Беларуси прошла проверка подразделений 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии. Мотострелковый батальон и два танковых батальона переместились ближе к границе с Украиной.

Фокус также писал о том, что согласно данным военной разведки Минобороны Великобритании от 11 января, Российская Федерация не намерена начинать новые наступательные действия в отношении Украины. При этом РФ перебросила в Беларусь свою авиацию для совместных учений.

Об угрозе наступления на Украину со стороны Беларуси также высказался американский военный чиновник. 9 января он сообщил журналистам, что не видит признаков приближающегося вторжения белорусских войск.