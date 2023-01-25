"Своевременное решение": Шольц поговорил с Зеленским после согласия передать танки Киеву

Немецкий канцлер назвал войну в Украине "захватнической" и отметил правильность координации партнеров в вопросе поставок вооружений ВСУ.

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Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем после решения Берлина передать ВСУ танки Leopard 2. Об этом сообщается в канале украинского лидера в Telegram.

Зеленский поблагодарил немецкого канцлера за представленное оружие и помощь в тренировочной миссии украинских военных.

"Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение военной поддержки и тренировочных миссий, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия. Только что в разговоре с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом услышал об этих важных и своевременных решениях. Искренне благодарен Олафу Шольцу и всем нашим друзьям в Германии", — говорится в сообщении в Telegram-канале украинского президента.

Издание Sky News написало, что немецкий канцлер провел телефонный разговор с Зеленским перед тем, как выступить в Бундестаге.

По информации журналистов, во время разговора канцлер указал, что он поддерживает решение отправлять оружие Украине для защиты от российской агрессии, но он также хочет избежать эскалации новых действий.

"Причина вызовов, которые стоят перед нами, — это страшная захватническая война против Украины. Ужасная война, где принципы, о которых мы согласились в Европе, были поставлены под сомнение", — сказал он.

Также Олаф Шольц отметил правильность координации партнеров в вопросе поставок вооружений украинским военным.

Напомним, Фокус ранее информировал, что 25 января 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц официально заявил, что Берлин согласился передать Киеву 14 танков Leopard, а странам, у которых есть такая техника, будет разрешено сделать то же самое.

В тот же день, 25 января, издание Spiegel сообщило, что Украина получит две модификации танков Leopard — 2A6 и А4. Обучение украинских экипажей в Германии начнется в ближайшее время. Сами танки должны прибыть в Украину к концу марта.