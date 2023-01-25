"Своєчасне рішення": Шольц поговорив із Зеленським після згоди передати танки Києву

Німецький канцлер назвав війну в Україні "загарбницькою" і наголосив на правильності координації партнерів у питанні поставок озброєнь ЗСУ.

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Український президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем після рішення Берліна передати ЗСУ танки Leopard 2. Про це повідомляється в каналі українського лідера у Telegram.

Зеленський подякував німецькому канцлеру за представлену зброю та допомогу в тренувальній місії українських військових.

"Німецькі основні бойові танки, подальше розширення військової підтримки та тренувальних місій, зелене світло партнерам на постачання аналогічної зброї. Щойно у розмові з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом почув про ці важливі та своєчасні рішення. Щиро вдячний Олафу Шольцю та всім нашим друзям у Німеччині ", — йдеться в повідомленні у Telegram-каналі українського президента.

Видання Sky News написало, що німецький канцлер провів телефонну розмову із Зеленським перед тим, як виступити у Бундестазі.

За інформацією журналістів, під час розмови канцлер зазначив, що він підтримує рішення відправляти зброю Україні для захисту від російської агресії, але також хоче уникнути ескалації нових дій.

"Причина викликів, які стоять перед нами, — це страшна загарбницька війна проти України. Жахлива війна, де принципи, про які ми погодилися в Європі, були поставлені під сумнів", — сказав він.

Також Олаф Шольц наголосив на правильності координації партнерів у питанні поставок озброєнь українським військовим.

Нагадаємо, Фокус раніше інформував, що 25 січня 2023 року канцлер Німеччини Олаф Шольц офіційно заявив, що Берлін погодився передати Києву 14 танків Leopard, а країнам, які мають таку техніку, буде дозволено зробити те саме.

Того ж дня, 25 січня, видання Spiegel повідомило, що Україна отримає дві модифікації танків Leopard — 2A6 та А4. Навчання українських екіпажів у Німеччині розпочнеться найближчим часом. Самі танки мають прибути в Україну до кінця березня.