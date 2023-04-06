"Залежить від поведінки РФ": Данiлов розповів про тактику ЗСУ при деокупації Криму

За словами секретаря РНБО, українська сторона готова домовлятися із Кремлем про повернення півострова. Це допомогло б уникнути в майбутньому жертв та руйнувань.

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Секретар Ради національної безпеки Олексій Данiлов висловився на тему того, як Збройні сили України звільнятимуть Кримський півострів. Про метод деокупації він розповів у новому інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, вибір методу звільнення Кримського півострова від окупантів залежатиме від того, як поводитиметься Російська Федерація та її політичне керівництво.

"Зараз є розуміння, що цей шлях (звільнення півострова — ред.) може бути як воєнним, так і дипломатичним. Все залежить від поведінки країни-терориста, яка захопила частину української території", — наголосив Олексій Данiлов.

Українська сторона схиляється до того, щоб застосувати дипломатичний варіант, адже таким способом можна буде уникнути не тільки руйнувань, а й жертв, яких у цій війні вже достатньо. Залежатиме все від Кремля, чи захочуть вони піти на такий сценарій.

"Якщо не працює дипломатичний шлях, якщо країна-терорист не хоче добровільно залишати Україну, ми маємо право розробляти своє бачення подальшого способу звільнення своєї території", — зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, 6 квітня Олексій Данiлов пояснив рівень секретності інформації про контрнаступ ЗСУ. За його словами, у Російській Федерації вкрай стурбовані підготовкою українських воєнних та намагаються знайти будь-яку інформацію, яка могла б їм допомогти.