"Зависит от поведения РФ": Данилов рассказал о тактике ВСУ при деоккупации Крыма

По словам секретаря СНБО, украинская сторона готова договариваться с Кремлем о возвращении полуострова. Это помогло бы избежать в будущем жертв и разрушений.

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Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов высказался на тему того, как Вооруженные силы Украины будут освобождать Крымский полуостров. О методе деоккупации он рассказал в новом интервью "Укринформу".

По его словам, выбор метода освобождения Крымского полуострова от оккупантов будет зависеть от того, как будет себя вести Российская Федерация и ее политическое руководство.

"Сейчас есть понимание, что этот путь (освобождение полуострова, — ред.) может быть как военным, так и дипломатическим. Все зависит от поведения страны-террориста, захватившей часть украинской территории", — подчеркнул Алексей Данилов.

Украинская сторона склоняется к тому, чтобы применить дипломатический вариант, ведь в такой способ можно будет избежать не только разрушений, но и жертв, которых в этой войне уже предостаточно. Зависеть все будет от Кремля, захотят ли они пойти на такой сценарий.

"Если не работает дипломатический путь, если страна-террорист не хочет добровольно покидать Украину, мы имеем право разрабатывать свое видение дальнейшего способа освобождения своей территории", — отметил секретарь СНБО.

Напомним, 6 апреля Алексей Данилов объяснил уровень секретности информации о контрнаступлении ВСУ. По его словам, в Российской Федерации крайне обеспокоены подготовкой украинских военных и пытаются найти любую информацию, которая могла бы им помочь.