Попытка "тихой" оккупации: Данилов рассказал, отказалась ли РФ от "переворота" в Молдове

По словам секретаря СНБО, в случае захвата власти в Кишиневе, мир должен поставить точку в экспериментах Кремля и оперативно отреагировать.

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Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов решил высказаться о том, почему Российская Федерация решила отказаться от планов по захвату Молдовы. Об этом он рассказал в новом интервью порталу "Укринформ".

В феврале этого года активно по сети распространялась информация о том, что Кремль подготовил план государственного переворота на территории Молдовы, однако сейчас по этому поводу наступила полная информационная тишина.

Как подметил в интервью секретарь СНБО, все это благодаря украинской разведке, которая и рассказала об этом публично всему миру.

"Однако мы более чем уверены, что окончательно они свои планы не изменят. В Молдове наблюдается такая же захватническая политика, как и в Украине. Но там так называемая попытка "тихой" оккупации, а у нас попытка оккупации с использованием оружия. Следует понимать, что Россия – это имперская страна, которая хочет захватывать, захватывать и захватывать", — говорит Алексей Данилов.

При этом, если Российской Федерации все же удастся осуществить "тихий" захват Молдовы, тогда мир должен будет реагировать максимально и оперативно.

"В этих экспериментах РФ нужно ставить точку. Если бы мир вовремя реагировал, мы бы сейчас не были в ситуации войны", — продолжил секретарь СНБО.

Напомним, 6 апреля Алексей Данилов рассказал о тактике ВСУ при деоккупации Крыма. По его словам, украинская сторона готова договариваться с Кремлем о возвращении полуострова, ведь это помогло бы избежать в будущем жертв и разрушений.

Также 6 апреля Алексей Данилов объяснил уровень секретности информации о контрнаступлении ВСУ. По его словам, в Российской Федерации крайне обеспокоены подготовкой украинских военных и пытаются найти любую информацию, которая могла бы им помочь.