Путін хоче отримати більше влади над Білоруссю і вже знайшов інструмент для цього, — ISW

Аналітики заявили, що, за словами глави Кремля, російські та білоруські офіційні особи виконали 74% із 28 програм Союзної держави.

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Президент РФ Володимир Путін зосередився на посиленні економічного контролю за Білоруссю. Про це заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 6 квітня йдеться, що Путін та Лукашенко під час засідання Вищої держради Союзної держави обговорили питання безпеки, культури та економіки. Так, Путін заявив, що російські та білоруські офіційні особи виконали 74% із 28 програм Союзної держави. Крім того, він зазначив створення спільної системи непрямих податків, заходи щодо формування загальних стандартів для промислових підприємств двох країн, а також зусилля щодо уніфікації білоруського та російського торговельного законодавства.

Аналітики зазначили, що як Путін, так і Лукашенко зійшлися на тому, що необхідно зосередитись на "імпортозаміщенні", щоб пом'якшити наслідки від санкцій Заходу. Триває процес створення спільного ринку нафти та газу, ведеться робота над створенням єдиного ринку електроенергії.

"Кремль, ймовірно, просуває давні зусилля щодо інтеграції елементів білоруського оборонно-промислового комплексу. Також країни, ймовірно, використовують зусилля Союзної держави щодо економічної інтеграції, щоб посилити свої поточні заходи щодо ухилення від санкцій", — йдеться у звіті.

Так, Путін і Лукашенко заявили, що російські та білоруські офіційні особи розпочали роботу над Концепцією безпеки Союзної держави, але не повідомили подробиць про те, що міститиме спільний документ про це.

Раніше повідомлялося, що Росія та Білорусь продовжуватимуть тісне співробітництво у військовій сфері, а також створять єдину систему протиповітряної оборони. Про це президент РФ Володимир Путін та лідер РБ Олександр Лукашенко домовилися під час зустрічі у Москві.

Крім того, у Кремлі оцінили шанси Путіна на виборах. Пропутінський електорат розділили на "Лоялістів", "Патріотів", "Соціалістів" та "Прогресистів". Віцегубернаторам пропонують переконувати росіян, що "коней на переправі не змінюють".