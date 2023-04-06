У Кремлі оцінили шанси Путіна на виборах: "розчарованих патріотів" вважають небезпечними

Пропутінський електорат поділили на "Лоялістів", "Патріотів", "Соціалістів" та "Прогресистів". Віцегубернаторам пропонують переконувати росіян, що "коней на переправі не змінюють".

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На початку квітня адміністрація президента РФ провела семінар для віцегубернаторів, присвячений майбутнім виборам. Журналістам російського ЗМІ "Верстка" вдалося отримати доступ до матеріалів, які на зустрічі роздавали посадовцям країни-агресорки.

У документах цитувалося закрите опитування росіян, за результатами якого кандидатуру Володимира Путіна готові підтримати 53% росіян. Голоси 25% громадян РФ, згідно зі статистикою, залежатимуть від списку кандидатів, ще 8% не готові підтримувати Путіна за жодних обставин. 8% росіян взагалі не планують йти на вибори, а 1% респондентів мають намір зіпсувати бюлетень.

Російським чиновникам, за даними журналістів, пропонують "мотивувати людей голосувати за президента". Для цього у Кремлі вже продумали аргументи: альтернатив немає і "коней на переправі не змінюють". Ці тези посадовці мають використовувати в агітації, передають у медіа.

Електоральну базу Путіна розділили на чотири групи, загальну її кількість оцінили у 84% від усіх виборців. Групам дали назви: "Лоялісти", "Патріоти", "Соціалісти" та "Прогресисти".

П‘яту групу, яку не розглядають як потенційних прихильників Путіна, назвали "Західниками". Їх об‘єднує орієнтованість на створення "демократичної країни, орієнтованої на ліберальні європейські цінності".

"Західників" у Кремлі представили як потенційну загрозу для виборів, окрім них такими вважають "розчарованих патріотів". Росіяни з останньої групи — люди, що вважають політику Путіна занадто м‘якою.

Нагадаємо, 6 квітня журналісти повідомили про скарги Володимира Путіна на завдану ЗСУ шкоду. Він підкреслив у розмові з очільником окупаційної адміністрації Донеччини Денисом Пушиліним необхідність "відсунути українські сили".

Також 6 квітня пройшла зустріч Володимира Путіна з Олександром Лукашенком. Політики обговорили взаємодію Росії та Білорусі в оборонній сфері та нові фейки про Україну.