Фейки про Україну та інтеграція РФ і Білорусі: про що говорили Лукашенко та Путін під час зустрічі (відео)

На зустрічі, яка розпочалася 5 квітня і продовжилася наступного дня, лідери РФ та Білорусі домовилися про спільну систему безпеки та спільний для двох країн медіахолдинг, який має "виграти битву за розум та серця громадян".

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Росія та Білорусь продовжуватимуть тісне співробітництво у військовій сфері, а також створять єдину систему протиповітряної оборони. Про це президент РФ Володимир Путін та лідер РБ Олександр Лукашенко домовилися під час зустрічі у Москві у четвер, 6 квітня.

Лідери двох держав розпочали зустріч із розмови за зачиненими дверима. Лукашенко заявив про те, що розмовляв з Путіним віч-на-віч до 02:15.

Вдень 6 квітня відбувся робочий обід лідерів двох держав, на якому вони обговорили таке.

Що заявив на зустрічі 6 квітня Володимир Путін

За словами Путіна, РФ і Білорусь нарощуватимуть взаємодію у сфері оборони та безпеки, військово-технічній сфері.

Крім того, він заявив про те, що Білорусь і Росія візьмуться за розробку спільної для двох країн концепції безпеки.

Також російський президент підкреслив, що РФ та Білорусь продовжать виготовляти літаки та ракети, розширюючи імпортозаміщення.

Які заяви на зустрічі з Путіним зробив Олександр Лукашенко

Лідер Білорусі розпочав свою промову з того, що заявив про успішне функціонування системи протиповітряної оборони, яка тепер є спільною для так званої "союзної держави".

Крім того, Лукашенко озвучив нові фейки про Україну. Так, політик розповів про те, що в Білорусі нібито виявили кількох українських диверсантів. Крім того, лідер РБ висловив думку про те, що з території України до Білорусі та РФ може незаконно потрапляти зброя.

"Просто потоком з України пішла зброя до Росії, через Росію до нас. У нас з Україною кордон намертво закритий. Через Брянську, інші області пішла зброя", — сказав Лукашенко.

Також Лукашенко заявив про те, що країни-учасниці НАТО нарощують сили та засоби біля кордонів Білорусії та РФ. Політик уточнив, що в цьому плані його найбільше хвилює Калінінградська область.

Нагадаємо, у середу, 5 квітня Володимир Путін та Олександр Лукашенко зустрілися у Кремлі, де провели спільні переговори. Президент Білорусі зауважив, що лідер Росії мав дуже втомлений вигляд і звернувся до його підлеглих через насичений графік глави держави.

Ми також писали про те, що 5 квітня Олександр Лукашенко перед зустріччю з Путіним пожартував про золотовалютний резерв РФ. За його словами, усі давно розібрали.