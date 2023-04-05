"Треба відпрацьовувати зарплату": Путін зустрів Лукашенка в Москві жартом (відео)

Білоруський політик у публічній частині розмови з главою Кремля зауважив, що той виглядає дуже "втомленим" через нібито завантажений графік.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін проводить офіційні переговори з Олександром Лукашенко у Москві. Почати пресконференцію він вирішив із жарта про гроші.

У середу, 5 квітня, політики зустрілися в Кремлі, де провели спільні переговори. Олександр Лукашенко зауважив, що Володимир Путін виглядає дуже "втомленим" і звернувся до його підлеглих через насичений графік глави держави.

"Втомлений президент! Куди ви дивитеся?" — сказав Олександр Лукашенко.

Після цього Володимир Путін вирішив пожартувати на тему грошей, мовляв, незабаром потрібно отримувати зарплату, а фінанси необхідно відпрацьовувати в повному обсязі.

"Нормально. Треба трохи працювати, наприкінці місяця в касу за зарплатою. Треба відпрацьовувати зарплату", — відповів Володимир Путін.

Переговори Олександра Лукашенка та Володимира Путіна: що відомо

Під час публічної частини переговорів глава Кремля зауважив, що співпраця між РФ та Білоруссю останнім часом показує успішні результати. Зокрема, мова пішла про лінію безпеки та економіки, а 28 союзних програм взагалі нібито реалізовано на 80%.

Олександр Лукашенко заговорив також про труднощі, з якими нібито зіткнулися країни. Він пообіцяв, що через деякий час їм вдасться подолати все, але ще такий момент не настав.

"Ми все це подолаємо. І той, хто сподівається чи прогнозував, що ми рухнемо, — нічого ми не впали. Так, буде непросто. А коли було просто? І тут знайшли можливість працювати. І ракети літають, і бойова техніка пересувається і біля нас, і у вас. Тож усі ми подолаємо, треба трошки часу. Ми точно відпрацювали зарплату, яку нам платять", — наголосив політик.

Нагадаємо, 5 квітня Олександр Лукашенко перед зустріччю з Путіним пожартував про золотовалютний резерв РФ. За його словами, усі давно розібрали.