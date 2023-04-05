"Надо отрабатывать зарплату": Путин встретил Лукашенко в Москве шуткой (видео)

Белорусский политик в публичной части разговора с главой Кремля подметил, что тот выглядит весьма "уставшим" из-за якобы загруженного графика.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит официальные переговоры с Александром Лукашенко в Москве. Начать пресс-конференцию он решил с шутки о деньгах.

В среду, 5 апреля политики встретились в Кремле, где провели совместные переговоры. Александр Лукашенко подметил, что Владимир Путин выглядит весьма "уставшим" и обратился к его подчиненным из-за насыщенного графика главы государства.

"Уставший президент! Куда вы смотрите?" – сказал Александр Лукашенко.

После этого Владимир Путин решил пошутить на тему денег, мол вскоре нужно получать зарплату, а финансы необходимо отрабатывать в полном объеме.

"Нормально. Надо немножко работать, в конце месяца в кассу за зарплатой. Надо отрабатывать зарплату", – ответил Владимир Путин.

Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина: что известно

Во время публичной части переговоров глава Кремля подметил, что сотрудничество между РФ и Беларусью в последнее время показывает успешные результаты. В частности, речь пошла про линию безопасности и экономики, а 28 союзных программ и вовсе якобы реализованы на 80%.

Александр Лукашенко заговорил также о трудностях, с которыми якобы столкнулись страны. Он пообещал, что спустя некоторое время им удастся все преодолеть, но еще такой момент не наступил.

"Мы все это преодолеем. И тот, кто надеется или прогнозировал, что мы рухнем, — ничего мы не рухнули. Да, будет непросто. А когда было просто? И здесь нашли возможность работать. И ракеты летают, и боевая техника передвигается и у нас, и у вас. Так что все мы преодолеем, надо немножко времени. Мы точно отработали зарплату, которую нам платят", — подчеркнул политик.

Напомним, 5 апреля Александр Лукашенко перед встречей с Путиным пошутил о золотовалютном резерве РФ. По его словам, все давно разобрали.