Фейки об Украине и интеграция РФ и Беларуси: о чем говорили Лукашенко и Путин во время встречи (видео)

На встрече, которая началась 5 апреля и продолжилась на следующий день, лидеры РФ и Беларуси договорились о совместной системе безопасности и общем для двух стран медиахолдинге, который должен "выиграть битву за умы и сердца граждан".

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Россия и Беларусь будут продолжать тесное сотрудничество в военной сфере, а также создадут единую систему противовоздушной обороны. Об этом президент РФ Владимир Путин и лидер РБ Александр Лукашенко договорились во время встречи в Москве в четверг, 6 апреля.

Лидеры двух государств начали встречу с разговора за закрытыми дверями. Лукашенко заявил о том, что разговаривал с Путиным с глазу на глаз до 02:15.

Днем 6 апреля состоялся рабочий обед лидеров двух государств, на котором они обсудили следующее.

Что заявил на встрече 6 апреля Владимир Путин

По словам Путина, РФ и Белоруссия будут наращивать взаимодействие в сфере обороны и безопасности, военно-технической сфере.

Кроем того он заявил о том, что Беларусь и Россия примутся за разработку общей для двоих стран концепции безопасности.

Также российский президент упомянул о том, что РФ и Беларусь продолжат изготовлять самолеты и ракеты, расширяя импортозамещение.

Какие заявления на встрече с Путиным сделал Александр Лукашенко

Лидер Беларуси начал свою речь с того, что заявил об успешном функционирование системы противовоздушной обороны, которая теперь общая для так называемого "союзного государства".

Кроме того Лукашенко озвучил новые фейки об Украине. Так, политик рассказал о том, что в Беларуси якобы обнаружили нескольких украинских диверсантов. Кроме того лидер РБ высказал мысль о том, что с территории Украины в Беларусь и РФ может незаконно проникать оружие.

"Просто потоком с Украины пошло оружие в Россию, через Россию к нам. У нас с Украиной граница намертво закрыта. Через Брянскую, другие области пошло оружие", — сказал Лукашенко.

Также Лукашенко заявил о том, что страны-участницы НАТО наращивают силы и средства у границ Белоруссии и РФ. Политик уточнил, что в этом плане его более все волнует Калининградская область.

Напомним, в среду, 5 апреля Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Кремле, где провели совместные переговоры. Президент Беларуси подметил, что лидер России выглядит весьма "уставшим" и обратился к его подчиненным из-за насыщенного графика главы государства.

Мы также писали о том, что 5 апреля Александр Лукашенко перед встречей с Путиным пошутил о золотовалютном резерве РФ. По его словам, все давно разобрали.