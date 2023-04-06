Путін поскаржився Пушиліну, що ЗСУ завдають шкоди російським солдатам

Російський диктатор озвучив намір "відсунути" Збройні сили України від лінії зіткнення, щоб вони не діставали до ЗС РФ і не били по них.

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Під час зустрічі з очільником окупаційної адміністрації Донецької області Денисом Пушиліним президент Росії Володимир Путін поскаржився, що ЗСУ шкодять ЗС Російської Федерації і заявив, що їх треба відсувати від лінії зіткнення. Про це повідомляють росЗМІ.

"Українські сили треба відсувати від лінії зіткнення туди, звідки вони не зможуть завдавати шкоди російським військовослужбовцям", — сказав Путін.

Куди саме можна посунути Збройні Сили України з території України, щоб вони не "капостили" ЗС РФ, Путін не поточнив.

Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник опублікував відео з роботою українських прикордонників та артилеристів по позиціях російських окупантів у Бєлгородській області. Бійці 4 прикордонного загону проводили розвідку та виявили техніку окупантів, особовий склад, який облаштовував позиції, а також вантажні автомобілі. Ціль було моментально знищено завдяки взаємодії прикордонників з артилеристами.

Раніше Путін назвав боротьбу українських партизанів із колаборантами "терористичними" нападами та звинуватив Київ у "загрозі" цивільному населенню. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, Путін помітно використав концепцію "тероризму" та загрози внутрішньої безпеки Росії для виправдання репресій усередині країни та на окупованих територіях.

Також Путін звинуватив США у спробі ізолювати Росію. Очільник Кремля заявив, що у РФ "немає ворожих намірів до будь-кого" й Москва "відкрита до співробітництва". Він зазначив, що США наче прагнуть повністю відокремити Росію, але цього зробити не вдасться. Революцію Гідності він назвав "держпереворотом", яка додатково зробила свій негативний внесок у деградацію російсько-американських відносин, які зовсім не покращуються, а мають лише негативну тенденцію.