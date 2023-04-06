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Военный Фокус Российско-украинская война

Путин пожаловался Пушилину, что ВСУ наносят ущерб российским солдатам

новости россии, Путин пожаловался на ВСУ, линия столкновения
Путин заявил, что ВСУ вредят ВС Российской Федерации

Российский диктатор озвучил намерение "отодвинуть" Вооруженные силы Украины от линии столкновения, чтобы они не доставали в ВС РФ и не били по ним.

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Во время встречи с главой оккупационной администрации Донецкой области Денисом Пушилиным президент России Владимир Путин пожаловался, что ВСУ вредят ВС Российской Федерации и заявил, что их нужно отодвигать от линии столкновения. Об этом сообщают РосСМИ.

"Украинские силы нужно отодвигать от линии столкновения туда, откуда они не смогут наносить ущерб российским военнослужащим", — сказал Путин.

Куда именно можно подвинуть Вооруженные Силы Украины с территории Украины, чтобы они не "вредили" ВС РФ, Путин не уточнил.

Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник опубликовал видео с работой украинских пограничников и артиллеристов по позициям российских оккупантов в Белгородской области. Бойцы 4 пограничного отряда проводили разведку и обнаружили технику оккупантов, личный состав, который обустраивал позиции, а также грузовые автомобили. Цель была моментально уничтожена благодаря взаимодействию пограничников с артиллеристами.

Ранее Путин назвал борьбу украинских партизан с коллаборантами "террористическими" нападениями и обвинил Киев в "угрозе" гражданскому населению. По мнению аналитиков Института изучения войны, Путин заметно использовал концепцию "терроризма" и угрозы внутренней безопасности России для оправдания репрессий внутри страны и на оккупированных территориях.

Также Путин обвинил США в попытке изолировать Россию. Глава Кремля заявил, что у РФ "нет враждебных намерений к кому-либо" и Москва "открыта к сотрудничеству". Он отметил, что США вроде бы стремятся полностью отделить Россию, но этого сделать не удастся. Революцию Достоинства он назвал "госпереворотом", дополнительно внесшим свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений, которые совсем не улучшаются, а имеют лишь негативную тенденцию.