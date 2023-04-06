Путин пожаловался Пушилину, что ВСУ наносят ущерб российским солдатам

Российский диктатор озвучил намерение "отодвинуть" Вооруженные силы Украины от линии столкновения, чтобы они не доставали в ВС РФ и не били по ним.

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Во время встречи с главой оккупационной администрации Донецкой области Денисом Пушилиным президент России Владимир Путин пожаловался, что ВСУ вредят ВС Российской Федерации и заявил, что их нужно отодвигать от линии столкновения. Об этом сообщают РосСМИ.

"Украинские силы нужно отодвигать от линии столкновения туда, откуда они не смогут наносить ущерб российским военнослужащим", — сказал Путин.

Куда именно можно подвинуть Вооруженные Силы Украины с территории Украины, чтобы они не "вредили" ВС РФ, Путин не уточнил.

Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник опубликовал видео с работой украинских пограничников и артиллеристов по позициям российских оккупантов в Белгородской области. Бойцы 4 пограничного отряда проводили разведку и обнаружили технику оккупантов, личный состав, который обустраивал позиции, а также грузовые автомобили. Цель была моментально уничтожена благодаря взаимодействию пограничников с артиллеристами.

Ранее Путин назвал борьбу украинских партизан с коллаборантами "террористическими" нападениями и обвинил Киев в "угрозе" гражданскому населению. По мнению аналитиков Института изучения войны, Путин заметно использовал концепцию "терроризма" и угрозы внутренней безопасности России для оправдания репрессий внутри страны и на оккупированных территориях.

Также Путин обвинил США в попытке изолировать Россию. Глава Кремля заявил, что у РФ "нет враждебных намерений к кому-либо" и Москва "открыта к сотрудничеству". Он отметил, что США вроде бы стремятся полностью отделить Россию, но этого сделать не удастся. Революцию Достоинства он назвал "госпереворотом", дополнительно внесшим свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений, которые совсем не улучшаются, а имеют лишь негативную тенденцию.