Будет прикрываться терроризмом: Путин готовит репрессии на оккупированных территориях, — ISW

Борьбу украинских партизан с коллаборантами президент России называет "террористическими" нападениями и обвиняет Киев в "угрозе" гражданскому населению.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин, вероятно, создает условия для репрессий на оккупированных территориях, прикрываясь "угрозами терроризма". Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) опубликованном 5 апреля.

Так, Путин на заседании Совета национальной безопасности РФ 5 апреля назвал усилия России по укреплению контроля над оккупированными территориями Украины "вопросом внутренней безопасности и верховенства права".

Российский лидер призвал к продолжению экономической, правовой и социальной интеграции оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации и подчеркнул важность российских "восстановительных" усилий на оккупированных территориях для содействия процессу интеграции.

При этом Путин обвинил Киев в угрозе гражданскому населению на оккупированных территориях и отметил недавние "террористические нападения" на оккупационных чиновников и "правоохранительные органы", ссылаясь на нападения украинских партизан.

По мнению аналитиков, Путин заметно использовал концепцию "терроризма" и угрозы внутренней безопасности России для оправдания репрессий внутри страны и на оккупированных территориях.

Напомним, в своем отчете от 5 апреля в ISW также рассказали о том, что российские десантники в районе Бахмута, вероятно, получили термобарические артиллерийские системы ТОС-1А "Солнцепек". Аналитики убеждены, что это не повлияет на исход битвы за Бахмут.

Также напомним, 5 апреля полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков заявил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу или главнокомандующий ВС РФ Валерий Герасимов могут связаться с американскими спецслужбами для ликвидации Путина.