"Опасность рядом": Шойгу и Герасимов могут попросить ЦРУ убить Путина, — офицер ФСБ (видео)

Как заявил полковник в отставке Геннадий Гудков, главу Кремля охраняет миллион силовиков, поэтому он не боится ни народа, ни НАТО, ни иностранного вторжения в РФ. Опасность для Путина представляют исключительно соратники.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу или главнокомандующий ВС РФ Валерий Герасимов могут связаться с ЦРУ, чтобы те помогли ликвидировать главу Кремля Владимира Путина. Об этом заявил полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков в эфире программы "Аргумент".

По его словам, Путин на самом деле чувствует, когда ему что-то угрожает. К примеру, перед началом вторжения в Украину он поменял всю свою охрану, а это сотни людей. Поражение в войне с Украиной для него подобно гибели.

"У него есть ощущение, что опасность рядом", — сказал Гудков.

Он отметил, что Путин понимает, что самую большую опасность для него могут представлять собственные союзники.

"Самая большая угроза дня него – угроза дворцового переворота, переворота элит. Он это прекрасно понимает, чуйка у него развитая", — сказал офицер ФСБ в отставке.

Он также отметил, что Путин всерьез никогда не боялся НАТО. Альянс – это "заклинание" для народа. Самого народа он также не боится, так как его защищает миллион силовиков. Также Путин не переживает о вооруженном вторжении в Россию, так как у страны есть ядерный щит. Поэтому президенту РФ остается бояться лишь своих соратников.

Гудков заявил, что те же Шойгу и Герасимов могут решить, что от Путина сейчас больше вреда, чем пользы. Они могут связаться с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, чтобы спланировать ликвидацию президента РФ.

Также, по мнению Гудкова, есть "цивилизованный" вариант, при котором Путину дадут уйти из политики.

Геннадий Гудков о возможной ликвидации Путина

Напомним, что 5 апреля Путин обвинил США в попытке изолировать Россию. Глава Кремля заявил, что у РФ "нет враждебных намерений к кому-либо" и Москва "открыта к сотрудничеству".

Затем в этот же день в Белом доме высказались по поводу ударов по территории России. В Вашингтоне отвергли обвинения Владимира Путина в причастности к "терактам" на территории России, отметив, что США предоставляют ВСУ разведданные исключительно для защиты территории Украины.