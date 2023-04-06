"Небезпека поряд": Шойгу та Герасимов можуть попросити ЦРУ вбити Путіна, — офіцер ФСБ (відео)

Як заявив полковник у відставці Геннадій Гудков, главу Кремля охороняє мільйон силовиків, тому він не боїться ані народу, ані НАТО, ані іноземного вторгнення до РФ. Небезпеку для Путіна представляють виключно соратники.

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу чи головнокомандувач ЗС РФ Валерій Герасимов можуть зв'язатися із ЦРУ, щоб ті допомогли ліквідувати главу Кремля Володимира Путіна. Про це заявив полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков в ефірі програми "Аргумент".

За його словами, Путін насправді відчуває коли йому щось загрожує. Наприклад, перед початком вторгнення в Україну він змінив усю свою охорону, а це сотні людей. Поразка у війні з Україною для нього подібна до загибелі.

"У нього є відчуття, що небезпека поряд", — сказав Гудков.

Він зазначив, що Путін розуміє, що найбільшу небезпеку для нього можуть становити власні союзники.

"Найбільша загроза дня його – загроза палацового перевороту, перевороту еліт. Він це чудово розуміє, чуйка у нього розвинена", — сказав офіцер ФСБ у відставці.

Він також зазначив, що Путін серйозно ніколи не боявся НАТО. Альянс – це "заклинання" для народу. Самого народу він також не боїться, бо його захищає мільйон силовиків. Також Путін не переживає про збройне вторгнення до Росії, оскільки країна має ядерний щит. Тому президенту РФ залишається боятися лише своїх соратників.

Гудков заявив, що ті ж Шойгу та Герасимов можуть вирішити, що від Путіна зараз більше шкоди, ніж користі. Вони можуть зв'язатися із главою ЦРУ Вільямом Бернсом, щоб спланувати ліквідацію президента РФ.

Також, на думку Гудкова, є "цивілізований" варіант, коли Путіну дадуть піти з політики.

Геннадій Гудков про можливу ліквідацію Путіна

Нагадаємо, що 5 квітня Путін звинуватив США у спробі ізолювати Росію. Глава Кремля заявив, що РФ "немає ворожих намірів до будь-кого" і Москва "відкрита до співпраці".

Потім цього ж дня у Білому домі висловилися з приводу ударів територією Росії. У Вашингтоні відкинули звинувачення Володимира Путіна у причетності до "терактів" на території Росії, зазначивши, що США надають ЗСУ розвіддані виключно для захисту території України.